ESN : Zenika veut doubler son chiffre d’affaires d’ici 2027

Une dynamique qui repose notamment sur une réorganisation interne et des acquisitions stratégiques, dont celle de Wishow, une entité de développement du groupe de conseil Wivoo.

Un positionnement renforcé sur le conseil et l’international

Historiquement reconnue pour son expertise technique, Zenika cherche aujourd’hui à rééquilibrer son activité en développant davantage son offre de conseil. L’objectif annoncé est d’atteindre 25 % du chiffre d’affaires sur ce segment d’ici fin 2025, contre 15 % actuellement. Cette stratégie s’accompagne d’une montée en puissance sur plusieurs secteurs stratégiques, dont le luxe, la santé, l’industrie et les comptes publics.

En parallèle, Zenika accélère son développement à l’international. Déjà présente à Montréal, Casablanca et Singapour, l’entreprise prévoit l’ouverture d’une nouvelle agence en Pologne. À horizon 2026, l’international devrait représenter 30 % de l’activité, contre 10 % aujourd’hui.

« La réorganisation que nous avons menée ces deux dernières années a porté ses fruits : Zenika a continué de croître en 2024, alors que notre secteur a connu des sursauts. Nous avons su évoluer dans un paysage complexifié et convaincre de grandes entreprises grâce à la qualité de notre expertise et notre capacité à les accompagner au niveau opérationnel », explique Carl Azoury, fondateur et PDG de Zenika.

Objectifs 2027 : doubler le chiffre d’affaires et renforcer les effectifs

Fort de cette dynamique, Zenika vise un doublement de son chiffre d’affaires d’ici 2027, avec un objectif de 120 millions d’euros. Pour accompagner cette croissance, l’entreprise prévoit de recruter plus de 500 collaborateurs, portant son effectif total à 1 000 employés. Cet effort repose notamment sur une politique RH affirmée. L’entreprise met en avant une culture managériale qui lui vaut régulièrement des distinctions, comme sa certification Great Place To Work, obtenue avec un score de 86 % au Trust Index.

Carl Azoury confirme ces ambitions de long terme : « Nous avons de fortes ambitions chez Zenika : nous voulons devenir une référence sur le numérique en France et à l’international, tout en restant indépendant. Nous misons sur l’augmentation de projets pour une belle croissance. Et nous regardons déjà sur le long terme : en 2030, nous serons 6000 et l’international pèsera pour 50 % de notre activité. Bien entendu, cela ne se fera pas sans une politique RH de qualité, propre à Zenika, qui sait valoriser les talents, leur garantit leur autonomie et propose une rémunération attractive. »

