RETEX : comment la distribution IT intègre le stockage et la vidéosurveillance dans ses offres ?

Avec l’essor des cyberattaques et l’explosion des volumes de données, le stockage et la sécurité sont devenus des priorités pour les entreprises et les collectivités. La vidéosurveillance, qui génère d’importants flux de données, s’impose comme un enjeu clé pour les infrastructures IT, poussant revendeurs et intégrateurs à adapter leurs offres.

Rencontrés lors du Synology Solution Day Paris, qui aura réuni le 13 février dernier 350 participants, plusieurs professionnels de la distribution IT ont partagé pour ChannelBiz leur vision du marché. Alain Juarez, directeur commercial et marketing de SQP, Philippe Roland, responsable des alliances IT chez CFI, et Pierre Girard, fondateur d’ITUP Services, témoignent des évolutions qui redéfinissent les attentes des partenaires IT et des opportunités qui en découlent.

Des attentes renforcées en matière de fiabilité et de sécurité

Les professionnels du stockage et de l’intégration s’accordent sur un point : la sécurité est devenue un critère majeur dans le choix des infrastructures IT. Face à des menaces de plus en plus sophistiquées, les entreprises ne cherchent plus seulement à stocker leurs données, mais à les protéger efficacement contre les attaques, tout en assurant leur accessibilité et leur intégrité.

« Nos clients nous demandent avant tout des solutions fiables et sécurisées. La sécurité est également devenue un critère de choix majeur, explique Alain Juarez, directeur commercial et marketing chez SQP, distributeur spécialisé dans les solutions de stockage. Cette exigence de protection s’applique particulièrement aux PME et aux établissements publiques, qui cherchent des solutions combinant performance, accessibilité et sécurité renforcée.

Du côté des intégrateurs, le même constat se fait ressentir. Philippe Roland, responsable des alliances IT chez CFI, souligne que « le marché évolue : les NAS, historiquement perçus comme moins sécurisés, gagnent en maturité grâce aux nouvelles protections intégrées ». Pour le secteur public, qui constitue une part importante de l’activité de CFI, la mise en conformité avec les réglementations de cybersécurité et la capacité à répondre aux exigences de souveraineté des données sont devenues des impératifs.

Synology, alternative ou complément des solutions traditionnelles ?

Longtemps perçu comme un acteur secondaire sur le marché du stockage professionnel, Synology continue de renforcer sa position en offrant des solutions adaptées à un plus large éventail d’usages. Ses équipements ne se limitent plus au stockage NAS classique et intègrent désormais des fonctionnalités avancées en matière de sauvegarde, protection des données et vidéosurveillance, répondant ainsi aux nouvelles exigences des entreprises et collectivités.

« Nous travaillons avec Synology depuis plus de quinze ans, et nous avons vu évoluer leurs solutions. Aujourd’hui, leurs équipements sont non seulement performants sur le plan du stockage, mais ils intègrent également des fonctionnalités avancées en matière de sauvegarde et de sécurité », explique Alain Juarez, directeur commercial et marketing de SQP.

Cette montée en gamme permet à Synology de se positionner à la fois comme une alternative et un complément aux solutions de stockage traditionnelles. Philippe Roland, responsable des alliances IT chez CFI, estime que la marque répond aux besoins de certains segments du marché : « Sur certains projets, les solutions Synology deviennent une alternative vraiment intéressante, notamment dans les écoles et les petites infrastructures, en complément d’autres solutions, pour le stockage primaire, comme HPE ou Pure Storage. »

La perception des solutions Synology varie selon les cas d’usage et les priorités des intégrateurs. Pierre Girard, fondateur d’ITUP Services, souligne leur intérêt croissant au-delà du stockage, notamment dans le domaine de la vidéosurveillance : « Nos clients cherchent de plus en plus des solutions combinant vidéosurveillance et contrôle d’accès pour protéger leurs locaux. » Cette évolution témoigne d’une diversification stratégique, qui permet aux revendeurs d’explorer de nouvelles opportunités tout en s’appuyant sur une infrastructure flexible et accessible.

La vidéosurveillance : marché en expansion pour les intégrateurs IT

Le stockage ne se limite plus aux fichiers et aux bases de données : les infrastructures IT doivent désormais gérer de gros volumes de flux vidéo, notamment pour la surveillance des bâtiments, le contrôle d’accès et la gestion des incidents. Ce segment en pleine croissance représente une opportunité pour les intégrateurs, qui doivent accompagner leurs clients dans l’optimisation et la sécurisation de ces nouveaux usages.

« La vidéosurveillance génère des volumes de données très importants, nécessitant des solutions performantes et sécurisées pour le stockage et la gestion des accès », précise Pierre Girard. Pour de nombreuses entreprises, l’un des principaux enjeux est l’archivage sécurisé des images et la garantie de l’intégrité des flux vidéo, notamment pour se prémunir contre les cyberattaques visant les systèmes de surveillance connectés.

Dans ce domaine, Synology cherche à se positionner en tant qu’acteur clé en proposant des solutions de vidéosurveillance intégrant l’IA et l’analyse vidéo avancée. Son écosystème s’adapte particulièrement bien aux PME et aux collectivités, qui recherchent des outils à la fois performants et accessibles en termes de coûts et de gestion.

« Nos partenaires nous demandent des solutions simples à déployer, notamment dans les environnements sensibles comme la vidéosurveillance », confirme Alain Juarez. C’est sur cette demande que les distributeurs et intégrateurs peuvent capitaliser pour élargir leur catalogue et répondre à de nouveaux besoins.

Si la demande est forte sur ce marché, elle s’accompagne d’autre défi majeur, partagé par la plupart des professionnels du secteur : celui de la pénurie de techniciens IT, qui ralentit le déploiement des infrastructures. « Notre croissance est freinée par la difficulté à recruter des techniciens IT qualifiés. Nous devons nous adapter pour proposer des solutions faciles à déployer », conclut Pierre Girard.

Propos recueillis sur le le Synology Solution Day Parisn le 13 février 2025, par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

