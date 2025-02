AV : Jabra dévoile la PanaCast 40 VBS, une solution de visioconférence Android pour petites salles de réunion

Dotée d’un champ de vision à 180° et d’une technologie audio avancée, cette nouvelle solution se distingue par sa capacité à offrir une expérience de collaboration fluide et inclusive, même dans les espaces les plus restreints.

Répondre aux défis des petites salles de réunion

Les petites salles de réunion sont souvent sous-équipées pour répondre aux exigences des réunions virtuelles modernes. Moins de 3 % des salles de réunion informelles sont équipées pour la vidéo*, créant un besoin croissant de solutions de visioconférence adaptées. La PanaCast 40 VBS s’attaque à ce problème avec un système à double caméras, permettant une couverture complète de la pièce, tout en garantissant que chaque participant soit vu et entendu de manière claire et précise.

Dotée de technologies audio issues du groupe GN, la PanaCast 40 VBS utilise un haut-parleur de haute qualité et six microphones directionnels. Des algorithmes audio intelligents permettent une captation vocale optimale, réduisant ainsi les risques d’interférences et d’incompréhensions. La solution est conçue pour garantir une expérience de collaboration engageante, quel que soit l’environnement de travail.

Une installation rapide et flexible pour une adoption facilitée

L’un des grands avantages de la PanaCast 40 VBS réside dans sa simplicité d’installation. Le produit a été pensé pour une mise en place rapide et intuitive, avec un processus d’installation qui ne nécessite aucune expertise technique particulière. Le déploiement est facilité par un nouvel emballage conçu pour permettre la configuration sans sortir l’appareil de la boîte, et un design simplifié pour le routage des câbles.

La PanaCast 40 VBS est également compatible avec une large gamme de plateformes de collaboration, telles que Microsoft Teams, Zoom, ou en mode BYOD (Bring Your Own Device). Cette flexibilité de déploiement en fait une solution idéale pour les environnements de travail hybrides et multi-plateformes. De plus, elle bénéficie de l’interface Jabra+, qui permet une gestion et des mises à jour continues pour assurer la pérennité du produit.

Un investissement pérenne

La PanaCast 40 VBS s’adresse à des organisations cherchant à maximiser l’utilisation de leurs petits espaces de réunion tout en répondant aux besoins d’une collaboration efficace à distance. Compatible avec les standards Microsoft Teams Rooms et certifiée MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform), elle permet aux utilisateurs d’accéder à une solution vidéo de haute qualité sans compromettre la sécurité ou la flexibilité.

Outre sa simplicité d’installation et son intégration fluide dans les environnements existants, la PanaCast 40 VBS est conçue pour durer. Des accessoires optionnels, tels qu’un écran tactile et une façade amovible pour un nettoyage facile, permettent d’ajuster le système aux besoins des utilisateurs tout en facilitant son entretien.

Les témoignages des responsables produits

Holger Reisinger, vice-président des solutions vidéo chez Jabra, souligne l’importance de la PanaCast 40 VBS pour les environnements de travail : « Le lieu de travail subit une transformation, les entreprises réimaginant comment leurs espaces peuvent stimuler la productivité et la collaboration. Les petites salles, les cabines et les espaces informels sont au cœur de cette évolution, mais elles ont souvent été négligées par les solutions vidéo traditionnelles. Avec la PanaCast 40 VBS, nous comblons ce vide en offrant une solution Android flexible, intuitive et pérenne qui permet aux équipes de collaborer en toute fluidité, quel que soit la taille de la salle ou la plateforme utilisée. »

Les,caractéristiques clés de la PanaCast 40 VBS, tels que fournis par Jabra :

Couverture complète de la pièce : champ de vision à 180° avec double caméras et zoom numérique 4x.

: champ de vision à 180° avec double caméras et zoom numérique 4x. Audio supérieur : 1 haut-parleur et 6 microphones, avec algorithmes audio intelligents pour un son clair et une captation vocale optimale.

: 1 haut-parleur et 6 microphones, avec algorithmes audio intelligents pour un son clair et une captation vocale optimale. Configuration simplifiée : un nouvel emballage permet de configurer le produit sans le retirer de la boîte.

: un nouvel emballage permet de configurer le produit sans le retirer de la boîte. Expérience cohérente : écran de commande tactile et support partagés avec la PanaCast 50 VBS pour une intégration fluide entre les espaces.

: écran de commande tactile et support partagés avec la PanaCast 50 VBS pour une intégration fluide entre les espaces. Déploiement flexible : compatible avec Microsoft Teams, Zoom et les configurations BYOD.

: compatible avec Microsoft Teams, Zoom et les configurations BYOD. Mises à jour continues : géré via Jabra+, assurant les dernières fonctionnalités et mises à jour.

: géré via Jabra+, assurant les dernières fonctionnalités et mises à jour. Design moderne : esthétique propre et professionnelle qui s’intègre bien dans les espaces de travail contemporains.

: esthétique propre et professionnelle qui s’intègre bien dans les espaces de travail contemporains. Accessibilité pratique : revêtement facile à nettoyer et conformité ADA pour une meilleure accessibilité.

Jabra annonce que sa PanaCast 40 VBS sera disponible à partir de la mi-2025.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.