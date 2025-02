Nomination : Nicolas Warnier prend la direction des ventes EMEA chez Cato Networks

Le marché des solutions de cybersécurité cloud-native continue de se structurer avec la nomination de Nicolas Warnier au poste de VP of Sales EMEA chez Cato Networks. Avec une expertise reconnue dans le domaine du SASE (Secure Access Service Edge), il aura pour mission d’accompagner l’expansion de la société en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) et de renforcer ses relations avec les partenaires et clients de la région.

Un parcours ancré dans la cybersécurité et le SASE

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans l’IT, dont 15 ans dans la cybersécurité et six ans spécifiquement sur le SASE, Nicolas Warnier a occupé plusieurs postes à responsabilité. Avant de rejoindre Cato Networks, il a passé neuf ans chez Palo Alto Networks, où il a occupé, entre autres, les fonctions de vice-président des ventes SASE pour la région EMEA et LATAM ainsi que de global account sales director. Il a également évolué au sein de Cisco et HP, consolidant son expertise en gestion des ventes et en solutions réseau.

Simplifier la cybersécurité : un enjeu clé pour le marché

L’évolution des besoins en matière de sécurité des entreprises est au cœur de cette nomination. « Avant de rejoindre Cato Networks, mes échanges avec les clients, tous leaders en IT, révélaient une demande claire : simplifier la cybersécurité face à sa complexité« , explique Nicolas Warnier. « C’est dans cette optique qu’il m’a semblé logique de me joindre à l’aventure Cato. L’entreprise s’est imposée comme la solution cloud native de référence pour maîtriser la complexité du monde actuel de la sécurité des entreprises. »

Cato Networks mise sur une plateforme cloud-native unifiée pour remplacer les infrastructures traditionnelles et offrir une architecture SASE agile et modulaire. Son objectif est d’apporter aux entreprises une prévention avancée des menaces, une protection des données et une détection-réponse rapide aux incidents.

Une stratégie de croissance pour Cato Networks

En intégrant Cato Networks, Nicolas Warnier reporte directement à Nick Fan, Vice President of Global Sales. « Nous sommes ravis d’accueillir Nicolas dans notre équipe EMEA », déclare Nick Fan. « C’est un leader chevronné et visionnaire qui maîtrise parfaitement la sécurité en général et le paysage cyber de la région. Ses compétences en matière de leadership seront précieuses pour renforcer nos équipes actuelles et guider notre croissance future. »

Basé à Paris, Nicolas Warnier, 50 ans, est diplômé en physique de l’Université Claude Bernard de Lyon et titulaire d’un diplôme en management de la Paris School of Business.

