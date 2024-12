Partenariat Metsys et Cato Networks : la convergence réseau-sécurité au cœur du modèle SASE

La transformation numérique impose des exigences accrues en matière de gestion des infrastructures et de cybersécurité. Le partenariat entre Cato Networks, spécialiste du SASE (Secure Access Service Edge), et l’ESN Metsys via sa filiale Metsys NIS illustre une tendance forte du marché : unifier connectivité réseau et sécurité au sein de solutions cloud-native.