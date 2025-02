Juniper Networks présente son nouveau programme partenaire 2025

Juniper Networks annonce des mises à jour significatives de son programme Juniper Partner Advantage (JPA) 2025, avec pour objectif d’offrir aux partenaires de distribution IT, intégrateurs et MSP de nouvelles opportunités de croissance et d’amélioration de leur rentabilité.

Un programme présenté par Gordon Mackintosh, VP senior, Worldwide Channel and Commercial Sales chez Juniper Networks, « JPA 2025 témoigne de notre engagement constant à accompagner nos partenaires pour qu’ils saisissent les opportunités et réalisent une croissance transformative, au bénéfice final de la satisfaction et de la réussite de nos clients. C’est le moment d’investir avec audace, car les tendances du marché sont en phase avec une demande inédite de solutions natives IA, de connectivité fluide et de capacités avancées pour les datacenters. En encourageant la collaboration et l’innovation, JPA 2025 permet à nos partenaires d’optimiser leurs résultats et de se positionner comme des chefs de file dans un environnement dynamique et en rapide évolution ».

Un programme axé sur la rentabilité et l’accompagnement des partenaires

Le programme JPA 2025 s’appuie sur plusieurs axes stratégiques visant à maximiser l’impact des partenaires et à simplifier leur engagement avec Juniper.

Accélération de la croissance et adoption simplifiée : Juniper facilite l’intégration de ses solutions grâce à des outils en libre-service et des tableaux de bord dédiés. L’objectif est d’optimiser le cycle d’adoption technologique et de favoriser une rentabilité plus rapide pour les partenaires.

: Juniper facilite l’intégration de ses solutions grâce à des outils en libre-service et des tableaux de bord dédiés. L’objectif est d’optimiser le cycle d’adoption technologique et de favoriser une rentabilité plus rapide pour les partenaires. Un programme d’incentives enrichi : Juniper met en place un Seller Rewards Program , permettant aux partenaires de bénéficier d’avantages financiers via un système à points, intégré à la Champions Community. Ce dispositif s’accompagne de promotions sur les produits, d’incitations à l’enregistrement des transactions et de fonds d’investissement pour le développement de nouvelles opportunités.

: Juniper met en place un , permettant aux partenaires de bénéficier d’avantages financiers via un système à points, intégré à la Champions Community. Ce dispositif s’accompagne de promotions sur les produits, d’incitations à l’enregistrement des transactions et de fonds d’investissement pour le développement de nouvelles opportunités. Renforcement de la collaboration : Avec le programme Elite Plus , Juniper propose des business plans annuels personnalisés, favorisant des relations de travail plus étroites et structurées. Ce modèle a déjà démontré son efficacité en matière de croissance des ventes de produits et services.

: Avec le programme , Juniper propose des business plans annuels personnalisés, favorisant des relations de travail plus étroites et structurées. Ce modèle a déjà démontré son efficacité en matière de croissance des ventes de produits et services. Développement des compétences et mise en réseau : La Champions Community regroupe près de 7 000 experts qui apportent leur expertise technique pour stimuler l’innovation et la coopération entre partenaires.

Des initiatives renforcées pour les services et les fournisseurs de solutions managées

Les fournisseurs de services managés (MSP) bénéficient d’un programme de tarification enrichi et d’incentives personnalisés, accompagnés de ressources en libre-service. De plus, Juniper renforce son Partner Service Programs, incitant les partenaires à développer leurs propres services d’assistance (niveaux 1 et 2) ou à s’appuyer sur Juniper® Care pour répondre aux attentes des entreprises.

Cameron Quilty, Chief Revenue Officer chez Orro Group, souligne : « Avec des services rentables, un déploiement zero-touch, sans interruption de service, une API 100 % ouverte et une architecture cloud de microservices, nous visons à apporter une valeur ajoutée à nos clients tout en générant une croissance durable pour notre entreprise. »

Neil Anderson, VP Cloud, Infrastructure and AI Solutions chez World Wide Technology, ajoute : « Nous estimons que Juniper jouera un rôle encore plus important dans notre réussite et dans la création de valeur pour nos clients en 2025. Grâce à la stratégie innovante de Juniper et à son engagement en faveur de l’innovation, nous sommes enthousiastes pour l’avenir, tant pour notre partenariat que pour les clients que nous servons. »

Avec ces évolutions, Juniper Networks poursuit son engagement à fournir à ses partenaires les outils et stratégies nécessaires pour s’adapter aux tendances du marché et maximiser leur croissance.

