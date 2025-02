37% des éditeurs Cyber en Europe sont français

Une étude qui analyse les tendances technologiques et commerciales du secteur, et identifie les principaux acteurs pour mettre en lumière les leviers stratégiques à même de renforcer la position des entreprises européennes face aux enjeux internationaux. Au total, 828 éditeurs de cybersécurité répartis dans une vingtaine de pays ont été recensés.

Cartographie de la cybersécurité européenne : un écosystème dynamique mais fragmenté

L’étude met en avant le dynamisme de la France, qui concentre à elle seule 37 % des entreprises identifiées. Toutefois, le paysage reste morcelé, avec une forte présence de start-ups et de scale-ups, mais peu d’acteurs de grande envergure capables de structurer le marché. Les segments les plus représentés sont le Threat Management avec 152 entreprises, le Cloud et la protection des données avec 145 entreprises, et l’Identity & Access Management qui regroupe 132 entreprises. Certaines technologies stratégiques, comme la cryptographie post-quantique, les solutions XDR (Extended Detection & Response) et la sécurité des chaînes d’approvisionnement, suscitent un intérêt croissant. En revanche, des domaines critiques restent sous-investis, notamment la sécurité des technologies opérationnelles qui ne compte que 58 entreprises, tandis que l’intégrité des IA est encore peu développée avec seulement 7 entreprises recensées.

Une nécessité de renforcer l’autonomie stratégique

Dans un contexte marqué par une recrudescence des cybermenaces et des tensions géopolitiques, l’autonomie stratégique européenne en cybersécurité devient un enjeu majeur. Selon Dominique Tessier, Responsable de la filière cybersécurité à l’European Champions Alliance : « Ce mapping nous rappelle que la réussite de l’écosystème européen de cybersécurité repose sur un investissement continu, tant au niveau des ressources humaines que financières. Il revient notamment aux institutions européennes de s’appuyer et de faire confiance aux solutions offertes par ces entreprises européennes pour leur permettre de se développer. Un environnement collaboratif favorisant l’échange de bonnes pratiques et la co-construction de solutions efficaces est essentiel pour faire face aux défis complexes auxquels l’Europe doit répondre. »

De son côté, Guillaume Tissier, directeur du Forum InCyber, insiste sur la nécessité d’une approche plus intégrée. Il souligne que les organisations cherchent aujourd’hui à rationaliser leur posture de cybersécurité et que les éditeurs européens, souvent positionnés sur des niches, doivent répondre à ce besoin en développant l’interopérabilité des solutions et en les « plateformisant ». Ce choix technologique et stratégique vise à intégrer davantage ces solutions dans des écosystèmes européens ou non, afin d’apporter plus de valeur ajoutée aux clients.

Les perspectives pour structurer le marché

Pour structurer davantage l’industrie, plusieurs pistes sont évoquées. Un meilleur accompagnement des start-ups par les entreprises clientes pourrait favoriser leur croissance rapide. Une approche stratégique et marketing plus affûtée permettrait d’accélérer la mise sur le marché de nouvelles solutions. Une intégration plus poussée du marché européen, notamment via une commande publique plus orientée vers les solutions locales, renforcerait le secteur. Enfin, l’utilisation de la normalisation comme levier de développement permettrait de standardiser les solutions et d’améliorer leur adoption.

L’European Cybersecurity Mapping 2025 met ainsi en évidence un écosystème riche mais encore fragmenté, appelant à une consolidation pour renforcer l’autonomie et la compétitivité de l’Europe face aux menaces cyber actuelles et futures.

