IA, SaaS, RSE : quels leviers pour les ESN face au ralentissement du marché ?

En 2024, la croissance des ESN a connu un ralentissement significatif, avec seulement + 0,7% de progression contre + 4,1% en 2023 (selon Numeum). Cela a impacté l’ensemble du secteur du numérique, redescendu à 3,5 % de croissance, après une année 2023 à 6,5 %. Ce ralentissement résulte principalement de l’instabilité économique et politique, qui freine les décisions d’investissement dans les systèmes de gestion intégrée.

L’IA, le moteur d’aide à la décision

Dans cet environnement complexe, les entreprises cherchent toujours à moderniser leurs systèmes pour rester compétitives. La transformation numérique reste un levier stratégique incontournable, notamment grâce à l’essor des technologies SaaS, du cloud et de l’intelligence artificielle. En 2025, les ESN devront donc se démarquer dans ces domaines pour entretenir une logique de croissance.

Parmi ces tendances technologiques qui stimulent l’activité des ESN, l’intelligence artificielle générative se distingue comme un accélérateur de transformation. Elle ne se limite plus à l’automatisation de processus, mais devient un véritable moteur d’aide à la décision (amélioration de la maintenance prédictive, analyse de conformité automatisée, etc.), particulièrement dans les secteurs demandant une traçabilité et une précision extrêmes.

Dans des secteurs exigeants comme la production discrète et des sciences de la vie (médical), où la traçabilité et la conformité réglementaire sont essentielles, l’IA permet :

Une optimisation des stocks et une maintenance prédictive : identification proactive des risques de rupture ou de défaillance.

: identification proactive des risques de rupture ou de défaillance. Une amélioration de la qualité produit : analyse des données issues des ERP pour détecter en amont des anomalies potentielles.

pour détecter en amont des anomalies potentielles. Une aide à la prise de décision : des outils comme Microsoft Copilot facilitent déjà la gestion des processus complexes en apportant des insights automatisés.

En parallèle, l’essor des solutions SaaS et cloud continue de redéfinir la gestion des infrastructures numériques. Elles offrent davantage de flexibilité et d’agilité, essentielles dans les environnements industriels complexes où les exigences de conformité sont élevées.

Exigences réglementaires et certifications : un levier de différenciation stratégique

Au-delà des seules compétences technologiques, les ESN sont de plus en plus évaluées sur leur capacité à mener des projets responsables et conformes aux exigences environnementales et réglementaires. Les certifications et labels comme EcoVadis ou le label Numérique responsable deviennent des indicateurs clés de performance. Ils témoignent d’une démarche éthique et durable de la part des prestataires. Ces normes ne se contentent plus de garantir la qualité des services : elles deviennent de véritables atouts concurrentiels, particulièrement dans les secteurs réglementés comme la santé ou l’énergie.

Ces certifications deviennent cruciales pour les ESN pour plusieurs raisons : fiabilité et sécurité : une ESN certifiée garantit la mise en œuvre de solutions conformes aux normes RGPD et aux standards de cybersécurité, protégeant ainsi les données sensibles de ses clients.

pour plusieurs raisons : fiabilité et sécurité : une ESN certifiée garantit la mise en œuvre de solutions conformes aux normes RGPD et aux standards de cybersécurité, protégeant ainsi les données sensibles de ses clients. Engagement responsable : les labels valorisent les ESN engagées dans des pratiques éthiques et respectueuses de l’environnement, renforçant leur crédibilité sur des projets à fort enjeu sociétal et réduisant l’impact du numérique dans le bilan carbone de leurs clients

: les labels valorisent les ESN engagées dans des pratiques éthiques et respectueuses de l’environnement, renforçant leur crédibilité sur des projets à fort enjeu sociétal et réduisant l’impact du numérique dans le bilan carbone de leurs clients Différenciation concurrentielle : dans des secteurs exigeants comme le médical et l’énergie, où la conformité réglementaire est critique, ces certifications deviennent un atout stratégique dans les appels d’offres et la sélection des partenaires.

Les ESN devront intégrer ces exigences dès la phase de conception des projets, en mettant en place des méthodologies de développement et de déploiement respectueuses des normes de conformité et de sécurité.

Pour rester compétitives en 2025, les ESN devront investir dans l’innovation, renforcer les compétences et adopter des pratiques conformes aux normes émergentes. Celles qui sauront anticiper, accompagner et sécuriser la transformation numérique de leurs clients s’imposeront comme des partenaires de confiance et des moteurs de croissance dans un marché en pleine mutation.

