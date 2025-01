IA générative et cyber : 89 % des responsables IT inquiets

89 % des responsables informatiques craignent que les failles de l’IA générative puissent compromettre leur stratégie de cybersécurité. C’est le principal enseignement de la dernière étude Sophos, intitulée « Beyond the Hype : The Businesses Reality of AI for Cybersecurity ». Une étude révèle que si 65 % des entreprises ont déjà adopté l’IA, elles restent prudentes face aux risques qu’elle comporte.

Les failles de l’IA générative inquiètent les responsables IT

Par ailleurs, une publication connexe de Sophos X-Ops, « Cybercriminals Still Not Getting on Board the AI Train (Yet) », montre un changement dans l’utilisation de l’IA par les cybercriminels. Ceux-ci commencent à employer l’IA générative pour automatiser des tâches telles que la rédaction d’e-mails ou l’analyse de données, et pour développer des outils d’ingénierie sociale.

Chester Wisniewski, Directeur Global Field CTO chez Sophos, avertit : « Comme dans la vie courante, l’approche à adopter face à l’IA générative devrait être de ‘faire confiance tout en vérifiant’. Or, nous n’avons pas vraiment appris aux machines à réfléchir : nous leur avons simplement fourni le contexte nécessaire pour accélérer le traitement de grandes quantités de données ». Il souligne aussi que l’accélération des charges de travail de sécurité par l’IA reste dépendante de l’expertise humaine pour en maximiser les avantages.

Une dépendance inquiétante vis-à-vis de l’IA

Avec l’IA déjà intégrée dans les systèmes de cybersécurité de 98 % des entreprises interrogées, les décideurs IT redoutent une dépendance excessive. 87 % d’entre eux s’inquiètent du manque de responsabilisation induit par cette automatisation croissante. De plus, 84 % craignent que les attentes autour de l’IA mènent à des réductions d’effectifs en cybersécurité, amplifiant le risque de burn-out pour les équipes restantes.

Les priorités liées à l’IA diffèrent selon la taille des organisations. Les grandes entreprises (>1 000 employés) se concentrent sur l’amélioration de leur posture de cybersécurité, tandis que les PME (50 à 99 employés) valorisent davantage la réduction du burn-out grâce à l’automatisation de tâches répétitives.

Bien que 80 % des responsables IT estiment que l’IA augmentera les coûts des outils de cybersécurité, une majorité considère que cette technologie réduit les dépenses globales en cybersécurité. 87 % des sondés pensent que ces économies compenseront largement les dépenses initiales. Cependant, 75 % déclarent avoir du mal à évaluer précisément le coût lié à l’intégration de l’IA générative dans leurs systèmes.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.