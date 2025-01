MSP : Les 4 tendances 2025 de Thomas Bresse, CEO de BeMSP

L’évolution rapide du marché IT et des services managés modifie les attentes des entreprises et des administrations. Les MSP et revendeurs sont confrontés à autant de nouveaux défis, qu’ils voient apparaître de nouvelles opportunités.

Des enjeux décryptés pour ChannelBiz.fr par Thomas Bresse, CEO et fondateur de BeMSP.

1. Automatisation et hyper automatisation

Alors que les MSP (« managed service providers ») font face à une pénurie de ressources qualifiées, l’automatisation pourrait s’imposer rapidement comme un impératif. « L’un des leviers majeurs pour les MSP est de gagner du temps. L’automatisation, soutenue par l’IA, va permettre d’optimiser les processus tout en réduisant les coûts », souligne immédiatement Thomas Bresse.

Un besoin de gagner en efficacité crucial pour améliorer la rentabilité et la compétitivité des MSP. Des MSP qui devront de plus en plus maîtriser des solutions de type RPA (« robotic process automation ») et des outils d’automatisation avancés pour déléguer des tâches répétitives. Et libérer ainsi leurs ressources humaines pour des missions à plus forte valeur ajoutée.

2. La cyber s’est démocratisée

La sécurité, longtemps réservée aux grands acteurs du marché, se démocratise. Une transformation rapide, observée par Thomas Bresse, « toutes les briques de sécurité sont en train de se consolider et de baisser en prix », ouvrant ainsi l’accès à des solutions avancées pour un plus grand nombre de prestataires.

Cette évolution permettra aux MSP, traditionnellement focalisés sur la gestion des infrastructures IT, d’intégrer la sécurité dans leurs offres. Une tendance nette : « N’importe quel prestataire peut désormais proposer des offres MDR et SOC, explique Thomas Bresse. Ces solutions, autrefois complexes et coûteuses, sont désormais packagées pour pouvoir être proposées à une clientèle plus large, en particulier les PME. »

3. Services IT et cyber: vers un guichet unique

Une opportunité qui pourrait rapidement devenir une nécessité. Les entreprises, face à une complexification croissante de leurs besoins IT, devraient se tourner de plus en plus vers des prestataires capables de proposer des services traditionnels couplés à des solutions cyber. Un modèle de « guichet unique », dans un contexte où la gestion des infrastructures IT et la protection des données sont de plus en plus interconnectées.

L’enjeu s’annonce déterminant pour les MSP, qui auront tout intérêt à maîtriser et intégrer au plus vite des solutions cyber complètes. Thomas Bresse, de conclure : « La plupart des MSP vont devenir de facto des MSSP [« managed security service providers »], sans quoi ils risqueront de disparaître ».

4. Formation continue et accompagnement

Face à des entreprises dont les besoins sont bouleversés, les MSP auront tout intérêt à gagner à se former en continu. Selon Thomas Bresse, « un des besoins principaux des MSP est de comprendre comment structurer leurs offres, quels services proposer, et comment se différencier ». Car même après l’implémentation initiale d’outils chez le MSP, les besoins évoluent, tout comme les menaces et les exigences réglementaires.

Thomas Bresse le constate sur le terrain au quotidien : « Souvent, nos partenaires choisissent une solution, la mettent en place et on s’aperçoit un an plus tard qu’ils n’ont pas spécialement retouché aux paramétrages. C’est là que l’accompagnement entre en jeu. » Un MSP, accompagné lui-même, sera donc toujours plus à même d’accompagner ses propres clients. Autrement dit, les MSP qui s’imposeront sur la durée seront certainement ceux qui auront investis dans des formations pratiques et dans la montée en compétence de leurs équipes, garantissant ainsi la pertinence et la performance des outils utilisés pour répondre aux exigences de leurs clients.

Propos recueillis par Guilhem Thérond

