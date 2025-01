« MSP : pourquoi BeMSP ajoute la solution Keeper à son catalogue ? »

Cette solution, orientée sur la gestion des mots de passe et la protection contre les cybermenaces, répond à des besoins stratégiques pour les MSP, confrontés à une multiplication des cyberattaques et des exigences de conformité.

Une solution adaptée aux besoins des MSP

KeeperMSP est une plateforme développée pour permettre aux MSP de gérer efficacement les mots de passe et d’améliorer la posture de sécurité de leurs clients. Parmi ses fonctionnalités, on retrouve une gestion centralisée des identifiants, des rapports détaillés sur les pratiques des utilisateurs et une protection en temps réel contre les menaces. La solution propose également des outils avancés tels que le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), l’authentification multifacteur (MFA) et la compatibilité avec des standards comme le RGPD ou le CCPA.

Selon Thomas Bresse, président de BeMSP :

« Nous avons opté pour Keeper parce que c’est tout simplement une référence en matière de sécurité des mots de passe, et c’est exactement ce dont les MSP ont besoin. Avec cette solution, nos partenaires peuvent non seulement sécuriser les données sensibles, mais aussi booster leur valeur ajoutée grâce à une technologie à la fois simple, fiable et reconnue. Chez BeMSP, notre mission, c’est d’aider nos clients à naviguer parmi les innovations et les évolutions du marché et de leur assurer une tranquillité d’esprit. Keeper s’intègre parfaitement dans cette démarche. »

Un contexte de cybersécurité exigeant

Avec l’augmentation des violations de données liées aux identifiants compromis, les MSP cherchent des outils leur permettant de réduire les risques et d’améliorer leur efficacité. KeeperMSP fournit une visibilité complète sur les comportements des utilisateurs, grâce à des rapports d’audit précis et une détection avancée des anomalies. Cette approche aide les MSP à se conformer aux réglementations tout en renforçant la sécurité de leurs infrastructures.

La solution KeeperMSP permet une intégration fluide dans les environnements existants, qu’ils soient sur site, dans le cloud ou hybrides. Elle aide également les MSP à anticiper les cybermenaces à travers des capacités comme le déploiement rapide, l’analyse comportementale et la génération de rapports conformes aux standards sectoriels.

Une opportunité de différenciation pour les MSP

En adoptant KeeperMSP, les MSP disposent d’un outil stratégique pour se positionner comme partenaires de confiance en cybersécurité. La simplification de la gestion des identifiants et la réduction des risques de cyberattaques leur permettent de valoriser leurs services tout en répondant aux attentes croissantes des entreprises en matière de protection des données.

Keeper Security, qui propose également des solutions basées sur des approches Zero Trust et Zero Knowledge, offre aux MSP une plateforme capable de s’adapter à leurs besoins spécifiques. Des milliers d’organisations à travers le monde utilisent Keeper pour gérer les accès privilégiés, protéger les secrets et prévenir les violations de données.

Cette collaboration entre BeMSP et Keeper souligne l’importance d’adopter des solutions innovantes pour faire face à un paysage de cybersécurité en constante évolution.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.