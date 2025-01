Datacenters : Eaton, Cloud Temple et Zoréole s’associent pour optimiser la gestion énergétique

Cloud Temple, opérateur spécialisé dans la confiance numérique, Zoréole, intégrateur en réseaux et sécurité, et Eaton, expert en gestion énergétique, s’allient pour répondre aux besoins grandissants en matière de distribution énergétique dans les infrastructures critiques. Ce partenariat illustre les évolutions du marché des datacenters et l’importance croissante de solutions innovantes et standardisées.

Face à la complexité croissante des infrastructures, Cloud Temple, acteur majeur de la confiance numérique, a opté pour la nouvelle gamme de PDU G4 d’Eaton. Cette solution répond à des critères de haute densité et de flexibilité, indispensables pour rationaliser les déploiements et optimiser la gestion énergétique des datacenters. Les PDU G4, capables de gérer jusqu’à 48 prises, combinent les fonctionnalités des connecteurs C13 et C19 en un modèle hybride (C39). Cette innovation réduit la diversité des références nécessaires, simplifiant ainsi les déploiements.

Eaton et Cloud Temple : des PDU G4 pour des datacenters rationalisés

En collaboration avec Zoréole, intégrateur spécialisé en réseaux et sécurité, Eaton a conçu une solution intégrée adaptée aux besoins spécifiques de Cloud Temple. Déployées début 2024, les PDU G4 ont été intégrées au système multi-constructeurs de l’opérateur, permettant une granularité fine dans l’analyse des consommations énergétiques, essentielle pour identifier les équipements les plus énergivores. Le projet, mené dans un contexte de pénurie de composants, a mis en lumière l’importance de la coordination entre partenaires. Olivier Gastel, ingénieur commercial chez Zoréole, souligne :

« Le lancement du projet pendant la période de pénurie de composants était un défi, mais grâce à une bonne communication et au support d’Eaton, nous avons pu mener à bien le projet de Cloud Temple. »

La robustesse et la simplicité des solutions d’Eaton ont également permis un déploiement rapide et efficace, comme le confirme François Debray, Responsable Marketing Datacenter chez Eaton :

« Ce projet démontre la capacité de nos équipes à collaborer étroitement avec nos clients pour tenir leurs délais. Ce contrat de confiance nous conforte dans notre façon de travailler et d’aborder les nouveaux défis du marché avec nos partenaires et des clients finaux. »

Zoréole, intégrateur clé dans l’adoption des solutions Eaton

Cloud Temple, Zoréole et Eaton envisagent déjà de nouvelles collaborations pour répondre aux besoins croissants des datacenters de demain. L’accent est mis sur des solutions toujours plus performantes, répondant aux enjeux de la digitalisation et de la durabilité des infrastructures. Foucault de Bonneval, Network and Datacenter Team Leader chez Cloud Temple, conclut :

« Nous avons beaucoup apprécié la réactivité, la transparence et la compétence des équipes Eaton. Cette relation de confiance nous permet de réfléchir ensemble aux solutions les plus adéquates à proposer pour répondre aux besoins de nos clients. »

