Rapport : les partenaires IT face au challenge de l’équilibre entre innovation et fondamentaux

Face aux mutations rapides du secteur IT, s’appuyer sur des rapports issus d’enquêtes terrain permet d’analyser les priorités réelles des acteurs et de définir des stratégies éclairées.

TD SYNNEX a publié son troisième Rapport annuel sur l’Orientation Technologique, révélant les priorités des acteurs IT pour 2025. Basé sur une enquête menée auprès de plus de 1 000 revendeurs, intégrateurs et fournisseurs de services dans plus de 60 pays, le rapport met en avant cinq tendances clés influençant le marché :

1. Diriger avec ingéniosité et flexibilité

Les certifications et la spécialisation restent des éléments essentiels dans un marché technologique dynamique. Selon le rapport, les priorités incluent la cybersécurité (58 %), la protection des données (58 %) et l’intelligence artificielle (45 %). En parallèle, les solutions de financement flexibles se multiplient pour répondre à un contexte économique en mutation.

2. Innover sur des bases solides

Parmi les répondants, près de 44 % prévoient de proposer des solutions basées sur l’IA d’ici deux ans, reflétant une montée en puissance de l’IA générative. Pourtant, les investissements dans les technologies de base comme la sécurité et le matériel restent prioritaires, établissant un équilibre entre innovation et solidité infrastructurelle. La sécurité demeure le principal générateur de revenus pour le channel, suivie par les réseaux, les terminaux et l’infrastructure hyperscale.

« Cette année, nous observons beaucoup plus de détails sur la façon dont les partenaires adoptent la puissance de l’IA et des technologies cloud tout en rendant la technologie plus adaptable aux besoins de leurs clients. En parallèle, ils équilibrent le besoin de sécurité robuste et de conformité réglementaire dans tous les secteurs d’activité », explique Patrick Zammit, PDG de TD SYNNEX.

3. Exploiter des solutions essentielles dans un monde complexe

Cette année, les produits à l’intersection de la sécurité et de l’innovation apparaissent comme des moteurs de succès financier pour le channel IT. Les répondants ont identifié la sécurité comme principal générateur de profits, suivie par le réseau, les terminaux, l’IA et l’infrastructure hyperscale. Cette dynamique souligne l’importance de solutions combinant protection et innovation pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs.

4. Priorité à la collaboration et à la coordination

Selon le rapport, près de 73 % des dépenses IT mondiales en 2024 seront générées par des partenaires. Cette proportion illustre l’importance cruciale de la collaboration entre les acteurs du marché IT pour répondre à une transformation technologique rapide et à une concurrence accrue.

« En se concentrant sur ces tendances clés, les entreprises seront non seulement prêtes à s’adapter, mais aussi à prospérer », Jill Kermes, VP Communication et Citoyenneté d’entreprise, TD SYNNEX.

Les partenaires doivent également faire face à des défis réglementaires croissants. Les normes ESG (Environnementales, Sociales et Gouvernance) émergent comme un des deux principaux enjeux pour les entreprises IT. Les acteurs prévoient donc de proposer des solutions adaptées pour accompagner leurs clients vers plus de durabilité et de responsabilité sociétale. La capacité à concilier ces exigences avec les attentes des utilisateurs finaux représente un avantage concurrentiel clé dans un secteur en pleine mutation.

5. Respecter les réglementations et atténuer les risques

Dans tous les secteurs, des problématiques mondiales comme le changement climatique, les droits humains et la bonne gouvernance transforment le paysage réglementaire. Les normes ESG s’imposent ainsi comme un axe stratégique pour les partenaires IT, qui prévoient de développer des solutions pour répondre à ces défis et accompagner leurs clients dans une transformation plus durable.

Pour compléter ce panorama global, TD SYNNEX prévoit de publier des études régionales sur l’évolution des marchés IT en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique.

