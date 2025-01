George Kurian, CEO de NetApp : « Sans erreurs, on ne peut pas innover suffisamment rapidement »

George Kurian est CEO de NetApp depuis 2015. Reconnu pour sa vision stratégique et son engagement en faveur de l’innovation, dans le cloud hybride et le data management, il a largement participé ces dernières années à transformer NetApp. Jusqu’à en faire un acteur clé du stockage, pour les entreprises et les administrations.

Entretien avec George Kurian, CEO de NetApp, sur l’évènement NetApp Insight Xtra Paris, en décembre 2024. Propos recueillis par Guilhem Thérond.

Comment voyez-vous les besoins des entreprises évoluer ?

George Kurian : Nous l’observons au quotidien, les entreprises ont aujourd’hui besoin de comprendre toujours plus finement les données qu’elles possèdent, d’être capable également de les unifier, pour obtenir d’elles les meilleures analyses possibles. Cela concerne autant les datas de leurs clients que celles de leurs employés, et cela les amène à accorder toujours plus d’importance à la protection, au contrôle, et à la gouvernance de leurs datas.

Nous rencontrons aujourd’hui avec l’IA un enjeu finalement assez similaire à celui que nous avions rencontré avec le cloud. À ce moment-là, nos clients avaient besoin d’intégrer leurs données, souvent On-premises, avec des applications cloud. Grâce à nos solutions NetApp, nous les avions aidés à gérer cela, via des infrastructures cloud hybride. Nous voyons aujourd’hui la même opportunité avec l’IA : Dans les entreprises, les systèmes IA et les systèmes opérationnels ne sont pas au même endroit, et les entreprises ont donc besoin de les unifier. C’est ce que nous faisons : « nous amenons l’IA à vos données ».

Quelle est la position de NetApp face aux enjeux Cyber ?

G.K : La cybersécurité est un enjeu qui évolue très vite, surtout maintenant que les hackers s’appuient sur l’intelligence artificielle, avec des attaques toujours plus sophistiquées. Pour y faire face, nous intégrons désormais des protections supplémentaires : au sein des couches de stockage bien sûr, mais aussi dans la couche de données du client. Car au final, ces attaques visent les données du client.

Nous pensons donc qu’en rendant le stockage plus conscient des attaques cyber, vous pouvez les détecter virtuellement en temps réel. Vous pouvez alors créer des copies de vos données, des copies très, très sécurisées, dans des endroits où le hacker ne peut pas accéder, et avoir ainsi les mécanismes de récupération pour que votre entreprise puisse retrouver ses données et redevenir opérationnelle rapidement.

Comment a évolué le portfolio NetApp ces derniers mois ?

G.K : Nous innovons à la fois dans le stockage d’entreprise et le stockage cloud, en intégrant un large éventail de fonctionnalités permettant d’unifier les données, qu’il s’agisse de stockage de fichiers, de blocs ou de stockage objet. Nous proposons également une unification entre les environnements « On-premises » et cloud. Par ailleurs, nous enrichissons continuellement cette infrastructure de données avec de nouveaux services, tels que des outils de classification, de confidentialité, des outils de sécurité, et bien d’autres.

Quel bilan faites-vous de NetApp Insight Xtra Paris ?

G.K : Nous avons réuni sur NetApp Insight Xtra Paris des centaines de clients, mais aussi nos partenaires. Et ce qui est le plus excitant pour moi, c’est de voir que nos clients sont sur scène, ils partagent avec d’autres clients comment ils utilisent la technologie NetApp, comment ils améliorent leur entreprise et résolvent des problèmes critiques. Et je pense que c’est le plus important pour nous. Nous sommes présents en France depuis presque 30 ans, nous y avons atteint une position de leader, de numéro un. Cela provient autant de nos innovations NetApp, que de la confiance de nos clients. NetApp Insight Xtra Paris nous a vraiment permis de mettre en avant ces deux aspects.

Justement, comment maintenez-vous cette culture d’innovation au sein de NetApp ?

G.K : L’innovation se construit de la base vers le haut : nos ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs problématiques et concevoir des solutions techniques répondant à leurs besoins spécifiques.

En tant que PDG, mon rôle est d’encourager la réalisation de davantage de projets de ce type au sein de l’entreprise. Et lorsqu’un échec survient, il s’agit d’aider les équipes à comprendre que chaque erreur est une opportunité d’apprentissage. Sans erreurs, on ne peut pas innover suffisamment rapidement. Il s’agit avant tout pour moi de créer une culture de confiance, d’expérimentation et d’apprentissage au sein de NetApp.