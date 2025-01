« Les cas d’usages entre NetApp et Eviden se mutliplient » : Entretien avec Charles-Philippe Gaudron.

Charles-Philippe Gaudron, Group VP et Global Head of Business Computing, Big Data & Security chez Eviden, partage pour ChannelBiz sa vision des tendances du marché, des innovations de l’entreprise et de ses perspectives pour 2025.

Quelles sont les tendances fortes du marché, observées par Eviden ?

Charles-Philippe Gaudron : Tout le monde parle d’intelligence artificielle, mais il arrive souvent que les entreprises ne sachent pas encore comment l’exploiter concrètement. En tant que fournisseur de solutions, nous nous positionnons pour offrir un accompagnement complet : matériel, logiciel et services, couvrant l’ensemble des besoins en IA. Cela inclut l’inférence sur la partie edge computing, l’entraînement des données, jusqu’à la définition des modèles avec nos supercalculateurs d’IA. Pour cela, nous avons récemment lancé la gamme BullSequana AI, une offre hardware optimisée permettant d’adresser tout ce spectre.

En dehors de l’IA, nous adressons également des besoins critiques liés au traitement des données. L’IA consomme énormément de données, et il est crucial de savoir les stocker, les sauvegarder, les analyser et les traiter de manière sécurisée. C’est pourquoi nous proposons également notre gamme BullSequana SH, des serveurs multiprocesseurs conçus pour répondre aux exigences des machines critiques. Ces solutions permettent un traitement performant et sécurisé des données.

Comment se matérialise le partenariat entre Eviden et NetApp ?

C-P.G. : Notre partenariat avec NetApp est historique. Il remonte à plus de 30 ans, à l’époque de Bull, qui est devenu aujourd’hui Eviden. Ce partenariat repose sur une complémentarité forte : Eviden fournit le compute, les services et l’intégration, tandis que NetApp apporte son expertise en stockage.

Un exemple concret est notre usine située à Angers, en France. Cet outil unique nous permet de produire des solutions intégrées tout en répondant aux exigences de souveraineté. NetApp joue un rôle clé dans nos solutions critiques, comme pour le traitement de données intensif. Par exemple, dans notre centre de compétences de Grenoble, nous utilisons quatre grosses machines BullSequana SH équipées de 16 CPU et associées à des baies de stockage NetApp de dernière génération. Cela nous permet de réaliser des certifications SAP à grande échelle.

Vous semblez présenter de plus en plus de cas d’usage, entre NetApp et Eviden ?

C-P.G. : Oui, absolument. Prenons l’exemple des certifications SAP que nous réalisons à Grenoble : cette collaboration entre Eviden et NetApp est un modèle que nous reproduisons chez certains de nos clients. Nous fournissons également des infrastructures complètes pour supporter des bases de données hébergées par des hyperscalers à travers le monde. Ces déploiements combinent les systèmes BullSequana avec les baies NetApp pour offrir des performances optimales.

Un autre exemple marquant est la livraison récente d’un data center complet pour un grand État asiatique. Ce projet de transformation numérique a nécessité une combinaison de compute performant et de stockage sécurisé, une collaboration où NetApp et Eviden ont uni leurs forces.

Quelles seront vos ambitions et initiatives fortes pour 2025 ?

C-P.G. : Nous préparons une solution innovante appelée BnFlex, développée avec NetApp. Elle intègre dans une solution industrialisée le compute, le stockage et l’interconnexion réseau, le tout produit dans notre usine d’Angers. Cette offre prête à l’emploi sera destinée aux clients directs, aux partenaires NetApp et à leur channel.

L’industrialisation et la souveraineté sont également au cœur de nos ambitions. Récemment, nous avons posé la première pierre de notre nouvelle usine à Angers. Cette extension permettra de doubler la capacité de production dans les années à venir, tout en augmentant la productivité de 30 %. Angers est aujourd’hui le seul centre de production de supercalculateurs et de solutions haute performance en Europe, et nous allons renforcer cette position stratégique. Les perspectives avec NetApp et Eviden sont tellement vastes. Ensemble, nous continuerons à innover et à répondre aux besoins futurs des entreprises.

