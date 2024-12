« L’enjeu, c’est bien sûr l’explosion du volume de données » : Entretien avec Guillaume de Landtsheer, DG de NetApp en France

Entretien avec Guillaume de Landtsheer, Area Vice President de NetApp en France, lors de l’évènement NetApp Insight Xtra Paris 2024, le 10 décembre 2024.

NetApp est désormais premier en France sur le stockage Flash. Quel regard portez-vous sur cette performance ?

Nous avons travaillé pour répondre depuis plusieurs années aux demandes de nos clients, et leur proposer des solutions de stockages les plus larges possibles. Sur le stockage Flash, nous sommes vraiment dans une complémentarité de stockage haute performance, par rapport à du stockage capacitif, par exemple. Nous avons réussi au fil des années à construire une gamme de produits extrêmement large – une gamme de produits qui n’a jamais été aussi large qu’aujourd’hui, d’ailleurs : du stockage flash, du stockage mécanique, mais également du NAS, du SAN, et du stockage objet.

Les hypescalers utilisent nos technologies, beaucoup de services providers, également. Nous avons toujours travaillé vers le même objectif : aider nos clients à rendre leur infrastructure de données intelligente. Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir parmi nous, sur NetApp insight xtra Paris, notre CEO, George Kurian. Sa présence illustre l’importance de la France au sein de l’organisation mondiale de NetApp.

Quelles sont les tendances que vous observez et comment vous préparez-vous à y répondre ?

Le premier enjeu est un sujet mondial, il s’agit bien sûr de l’explosion du volume de données. Et nous y sommes tous confrontés. Nous retrouvons chez tous nos clients les mêmes problématiques d’optimisation de coûts, de standardisation, de rationalisation. Nous sommes là pour les aider. Les problématiques de sécurité sont également très importantes, et tout le monde en est conscient. Nous avons donc énormément de données disponibles, avec en face des modèles d’IA qui permettent, peu à peu, de les exploiter. C’est une révolution absolument incroyable, nous sommes vraiment à la croisée de ces chemins. Et nous avons la chance, NetApp, de nous situer au niveau des données, de pouvoir donner la capacité à nos clients de gérer correctement ces données, pour les exploiter au mieux.

Un mot sur la politique RSE de NetApp ?

Je citais à l’instant l’explosion du volume de données dans le monde, une augmentation exponentielle. Nous aurons 175 zettabytes de datas en 2025, 1000 en 2030. Derrière ces chiffres, nous savons que 68% des données ne sont jamais réutilisées. Certains acteurs copient, copient, copient, et ne réutilisent finalement jamais leurs données. Mais au total, nous savons aussi que la consommation énergétique du numérique représente déjà à peu près 2% de la consommation énergétique mondiale, sur tous sujets confondus. Avec l’explosion du volume de données et du numérique, nous risquons d’arriver à 7 à 8% en 2030. Nous avons une véritable responsabilité par rapport à ça.

NetApp se positionne à plusieurs niveaux par rapport à ces enjeux : Le premier concerne notre gamme de produits, qui permet de stocker la donnée au bon niveau de prix, au bon niveau de performance et au bon niveau de consommation énergétique. Une donnée consultée très fréquemment le sera sur des supports technologiques très performants, qui mécaniquement seront consommateurs en energie. A l’inverse, une donnée qui ne sera pas utilisée régulièrement pourra elle être déportée de façon automatique, via des mécanismes de tiering de données, sur des supports moins performants, moins chers, mais surtout moins consommateurs en énergie. Nous travaillons énormement sur tous ces sujets.

Un autre aspect déterminant est la compression des données. Il y a une dizaine d’années, nous étions capable de comprimer les données, un petit peu comme on zippe un document. Nous pouvions comprimer les données sur un ratio de 1 à 2. Aujourd’hui, nous sommes davantage sur un ratio de 1 à 4, et cela pourra aller bien au-delà en fonction des typologies de données. Enfin, nous avons un écosystème de partenaires – Google, Microsoft, Amazon, et bien sûr des acteurs comme Atos, Eviden, Cheops Technologies, Stordata, qui sont des acteurs français, qui offrent des services informatiques, des services managés à leurs clients. Et nous invitons bien sûr nos clients à utiliser ces ressources, parce que les professionnels de gestion de datacenter sont également des professionnels d’optimisation. Dans une logique de RSE, c’est important également de précisément savoir où mettre ces données.

Sur NetApp Insight Xtra Paris, vous réunissez vos clients et partenaires. Qu’attendez-vous de cette journée ?

Nous sommes très fiers de la croissance que nous avons eu sur le marché français. Nous avons eu une bonne performance au niveau des parts de marché sur les différentes catégories de stockage. Il faut savoir que nous avons également doublé la taille de la filiale en 4 ans, ce qui est une très belle performance. Et aujourd’hui, nous sommes ravis de réunir à la fois nos clients et partenaires et nos collaborateurs.

Tout le monde peut échanger. Nous avons vraiment créé une communauté que nous animons et qui vit vraiment très bien ensemble. NetApp Insight Xtra Paris est une date très important de notre année. Cest également un élément local, qui reprend les différentes annonces qui ont pu être faites dans notre événement majeur, il y a quelques semaines, à Las Vegas. Cela permet à nos clients et nos partenaires français de pouvoir bénéficier de la même saveur de l’événement et des mêmes annonces.

Quelles seront vos ambitions en France pour 2025 ?

Nous allons rester ambitieux. Nous avons réussi à obtenir une place de numéro 1 sur le marché français sur le SAN, sur le NAS et sur le stockage flash. L’idée sera évidemment de maintenir cette position. Nous sommes dans un secteur concurrentiel, et je sais que notre « corp » nous prépare de très, très belles annonces qui vont nous permettre d’accompagner nos clients tout au long de l’année à venir. Au final, notre objectif reste le même : continuer à servir nos clients et à les accompagner dans leur transformation numérique.

Propos recueillis sur NetApp Insight Xtra Paris 2024, le 10 décembre 2024.

