Nominations : Qui sont les nouveaux visages de l’IT sur le mois de décembre ?

Stockage : Object First nomme Daniel Fried pour piloter les ventes en EMEA

Object First, spécialiste des solutions de stockage immuable pour Veeam®, annonce la nomination de Daniel Fried au poste de SVP des Ventes EMEA. Fort de 30 ans d’expérience chez Veeam, VMware et Nokia, il supervisera le développement du réseau de partenaires et la stratégie commerciale dans cette région. Selon David Bennett, PDG d’Object First, cette nomination répond à une demande accrue de solutions de sauvegarde sécurisées. Daniel Fried aura pour mission d’étendre l’écosystème de partenaires pour répondre aux attentes des entreprises face aux enjeux de cybersécurité.

Revendeurs : Stim Plus se renforce avec Michael Albala, nommé directeur du développement

Stim Plus annonce l’arrivée de Michael Albala en tant que Directeur du Développement, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance. Après 21 ans chez HP en tant que South Europe Channel Director, et une expérience au poste de Directeur du Développement chez UFP, Michael Albala apporte une expertise solide du marché IT. Stim Plus prévoit de renforcer ses activités et d’étendre son portefeuille en 2025. Ce recrutement s’inscrit dans une dynamique visant à consolider sa présence sur le marché et à attirer de nouvelles opportunités.

Cyber : Check Point restructure sa direction avec Nadav Zafrir et Gil Shwed

Check Point Software annonce une nouvelle organisation de sa direction. Nadav Zafrir, ancien commandant de l’unité 8200 de l’armée israélienne, prend les rênes en tant que PDG. De son côté, Gil Shwed, cofondateur, devient Président Exécutif. Cette réorganisation vise à renforcer la stratégie globale de Check Point dans un contexte de menaces cyberémergentes. Avec une expertise reconnue dans le leadership stratégique, Nadav Zafrir aura pour objectif d’accélérer les efforts de l’entreprise pour redéfinir les standards de confiance dans le domaine de la cybersécurité.

ESN : SASETY mise sur Marc Schmitt pour renforcer ses expertises en cyber

SASETY accueille Marc Schmitt en tant que Consultant Senior Cybersécurité. Diplômé de l’école CESI et fort de 20 ans d’expérience, il contribuera au développement des solutions en cybersécurité, Cloud et Réseau. Réserviste opérationnel pour la Police Judiciaire, il mettra à profit son expertise pour accompagner les entreprises face aux cybermenaces croissantes. SASETY continue de promouvoir des approches innovantes, telles que le Secure Access Service Edge (SASE) et la validation automatisée des cyberdéfenses, pour protéger les infrastructures critiques.

Impression : Simone Schroers prend la direction du Groupe THS

Le Groupe THS, spécialisé dans les solutions d’impression remanufacturées, annonce la nomination de Simone Schroers au poste de PDG à compter de janvier 2025. Avec plus de 15 ans d’ancienneté au sein du groupe, elle succède à Christian Schulte, qui a supervisé la croissance de l’entreprise depuis 2005. Gerwald van der Gijp, Directeur Général d’Altkin, souligne que cette nomination marque une continuité dans la vision stratégique de l’entreprise, tout en visant de nouvelles opportunités de développement sur le marché européen.

Communication d’entreprise : Zoom renforce son équipe française avec Xavier Desmet

Zoom Communications annonce la nomination de Xavier Desmet comme responsable des ventes pour la France. Avec 20 ans d’expérience en développement commercial, il sera chargé de renforcer les relations stratégiques avec les partenaires et d’adapter l’offre Zoom aux besoins du marché français. Cette nomination s’inscrit dans une stratégie globale visant à consolider la présence de Zoom en EMEA. Parmi les initiatives phares, Zoom met l’accent sur la sécurité des données et inaugure un Zoom Experience Center à Londres pour améliorer l’engagement avec ses clients et partenaires européens.

Cyber : Morgane Carrichon nouvelle Customer Success Manager d’Altospam

Altospam, acteur historique de la cybersécurité en France, annonce la nomination de Morgane Carrichon au poste de Customer Success Manager. Dans ce rôle, elle jouera un rôle central en tant qu’interface entre les équipes d’Altospam et ses clients, veillant à garantir une qualité de service optimale. Elle interviendra sur l’ensemble du cycle client, du lancement des projets à leur suivi et l’analyse des feedbacks utilisateurs.

Rattachée à la Direction générale et commerciale, Morgane Carrichon contribuera à renforcer une relation client axée sur l’excellence opérationnelle. Jean-Christian Dumas, Directeur général d’Altospam, explique : « Notre Customer Success Manager va nous permettre de proposer de nouvelles ressources à nos clients pour toujours mieux utiliser nos solutions. Leur expérience utilisateur doit être au cœur de notre stratégie de croissance. »

IA : Custocy nomme Cédric Lefebvre Head of AI and Cybersecurity Strategy

Custocy, acteur français spécialisé dans l’intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité, annonce la nomination de Cédric Lefebvre au poste de Head of AI and Cybersecurity Strategy. Cette nomination stratégique s’inscrit dans une volonté de renforcer son positionnement sur le marché de la détection d’intrusions réseau (NDR). Cédric Lefebvre pilotera l’intégration de l’IA dans les solutions Custocy et définira les priorités en matière de détection des menaces.

Titulaire d’un doctorat en cybersécurité de l’Institut National Polytechnique de Toulouse, il a collaboré avec l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) sur des projets de recherche avancés. « Son expérience et son expertise en cybersécurité et en intelligence artificielle nous permettront de rester à la pointe de l’innovation dans la protection des réseaux de nos clients face aux menaces croissantes », déclare Sébastien Sivignon, CEO de Custocy. Cette nomination marque une étape clé pour Custocy, qui ambitionne de devenir une référence souveraine dans l’accompagnement des organisations sensibles face aux défis numériques actuels.

