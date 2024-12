Netapp lance deux nouveaux services pour préparer et sécuriser les projets d’IA

Alors que l’intelligence artificielle continue de transformer les pratiques professionnelles, de nombreuses entreprises se heurtent à des défis techniques et organisationnels. La gestion et l’accessibilité des données restent des obstacles majeurs pour garantir le succès des projets d’IA. Selon un livre blanc IDC, commandité par NetApp, les entreprises qui réussissent leurs initiatives d’IA sont celles qui disposent d’un meilleur accès à leurs données : 43 % des leaders de l’IA bénéficient d’un accès instantané aux données non structurées, contre seulement 20 % pour les entreprises en phase émergente.

Mieux préparer les projets d’IA : NetApp mise sur la gouvernance des données

Dans ce contexte, NetApp a dévoilé de nouveaux services de conseil dédiés à l’IA, conçus pour accompagner les entreprises tout au long de leur parcours, depuis la consultation initiale jusqu’à la mise en œuvre des solutions. Des services présentés par Arnaud Bretillon, directeur des services professionnels chez NetApp :

« Les services de conseil de NetApp pour les charges de travail d’IA sont conçus pour offrir à nos clients la meilleure expérience possible alors qu’ils exploitent cette technologie émergente pour créer une réelle valeur pour leur entreprise »,

Concrètement, NetApp propose deux nouvelles offres de conseil : un atelier de préparation à l’IA et une évaluation de découverte des données. Ces services visent à fournir une compréhension approfondie des infrastructures de données existantes et des mesures nécessaires pour les optimiser. Ils incluent des recommandations pour la gestion, la sécurité et la gouvernance des données sensibles, garantissant ainsi la conformité aux réglementations.

Ces nouveaux services de conseil s’inscrivent dans une stratégie globale de NetApp visant à promouvoir une infrastructure de données intelligente. En exploitant l’observabilité et l’IA, l’entreprise aide ses clients à optimiser leurs performances tout en sécurisant leurs données, comme le souligne souligne Arnaud Bretillon :

« Notre approche globale permet aux entreprises d’exploiter tout le potentiel d’une infrastructure de données intelligente pour stimuler l’innovation en toute confiance »

Des initiatives qui vieront également à répondre également à des attentes croissantes en matière de performance et d’évolutivité. La capacité à structurer et déplacer efficacement les données devient cruciale pour soutenir les charges de travail d’IA. Grâce à ce soutien, NetAppe entend permettre aux entreprises de simplifier les processus et réduire les ressources nécessaires, tout en maximisant l’impact de leurs projets.

