IA : seules 27 % des entreprises européennes disposent d’une infrastructure de données fiable

Le rôle stratégiques des partenaires Face à ces défis, de nombreuses organisations se tournent vers des partenaires stratégiques pour accélérer leur transformation numérique et combler les lacunes en compétences. Environ 24 % des leaders IT européens cherchent un soutien pour gérer le stockage des données obsolètes et préparer leurs infrastructures, tandis que 63 % font appel à des partenaires externes pour le développement de modèles IA. Cette collaboration est devenue essentielle pour rester compétitif dans un environnement en constante évolution, comme le souligne Christian Haegy, Country General Manager France de Hitachi Vantara : « Face à des défis croissants en matière de stockage, de compétences et de durabilité, les entreprises européennes se tournent de plus en plus vers des partenaires stratégiques pour accélérer leur transformation numérique. Ces collaborations ne sont plus une option, mais une nécessité pour rester compétitives et pertinentes dans un environnement en constante évolution. »

Méthodologie: étude réalisée pour Hitachi Vantara en octobre 2024 auprès de 1 200 cadres dirigeants et décideurs IT dans 15 pays. Parmi eux, 33 % étaient basés en Europe, représentant 400 répondants, et 6 % en France.

