Cohesity finalise sa fusion avec Veritas : une offre élargie pour le multicloud et la sécurité

Avec sa fusion avec la division de protection des données d’entreprise de Veritas Technologies, Cohesity marque un tournant stratégique. L’entreprise se positionne désormais comme le numéro un mondial en parts de marché dans le domaine de la protection des données, avec plus de 12 000 clients, une expertise élargie et des capacités renforcées.

La fusion entre Cohesity et Veritas crée un acteur majeur dans un marché en pleine expansion, où les attentes en matière de sécurité, de multicloud et d’analyse de données ne cessent de croître. Désormais, Cohesity revendique l’offre la plus complète du secteur, avec une prise en charge étendue des charges de travail, des capacités de gestion et de sécurité des données optimisées par l’intelligence artificielle (IA).

Une fusion stratégique pour élargir l’offre et les capacités

Selon Sanjay Poonen, PDG de Cohesity, cette fusion est une étape décisive :

« L’architecture évolutive et les capacités en matière d’IA générative et de sécurité de Cohesity combinées avec la prise en charge étendue des charges de travail et l’implantation mondiale de Veritas, permettront à nos clients et partenaires de tirer davantage de valeur de leurs données. Comme promis, nous honorerons notre engagement : aucun client ne sera laissé pour compte. »

Pour les partenaires de distribution, cet élargissement de l’offre pourrait se traduire par des opportunités accrues, notamment grâce à des solutions comme Veritas NetBackup et Veritas Alta, qui rejoignent désormais le portefeuille de Cohesity.

Cette fusion s’accompagne d’ailleurs d’une forte ambition sur le Channel : Cohesity prévoit de renforcer son écosystème, qui inclut déjà des fournisseurs de services cloud, des VAR, des intégrateurs et des OEM. L’entreprise cible un marché adressable de plus de 40 milliards de dollars, couvrant la sauvegarde, la sécurité et la gestion avancée des données. Daniel Newman, PDG de The Futurum Group, souligne l’importance de cette transaction pour le marché :

« Cette transaction répond au besoin croissant d’aller au-delà de la simple sauvegarde des données pour adresser les problématiques de sécurité et d’analyse. Cohesity propose désormais l’offre la plus large pour la prise en charge de charges de travail, avec des capacités de sécurité et d’analyse de rang mondial. »

L’intégration des technologies d’IA générative et les innovations prévues pour 2025 visent à aider les partenaires à mieux répondre aux enjeux critiques des entreprises : la résilience face aux cybermenaces et la valorisation des données comme avantage concurrentiel.

Un leadership confirmé sur le marché mondial

Cohesity affiche des performances financières solides : 1,7 milliard de dollars de chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2024 et un revenu annuel récurrent (ARR) de 1,5 milliard. Avec une valorisation de plus de 7 milliards de dollars, l’entreprise mise sur une stratégie go-to-market élargie pour accélérer l’acquisition de nouveaux clients. Comme l’analyse Jensen Huang, PDG de NVIDIA :

« Cohesity sauvegarde et protège les données du monde entier, mine d’or en matière de valeur commerciale, que les clients peuvent exploiter grâce à l’IA générative »,

Pour les partenaires de Cohesity, cette nouvelle entité ouvre la voie à des solutions mieux intégrées, une meilleure couverture mondiale et une approche consolidée pour accompagner les DSI dans leurs projets de transformation numérique.

