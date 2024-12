« La micro-isolation, rempart contre les attaques d’IA” : L’analyse de Bruno Mahé, HP France

L’intelligence artificielle générative, saluée pour ses capacités à automatiser et optimiser des processus, a également ouvert la porte à des cyberattaques d’un nouveau genre. Bruno Mahé évoque plusieurs exemples frappants : « Vous avez sûrement entendu parler de l’attaque qui avait conduit à une perte de 35 millions d’euros : tout simplement en utilisant un deepfake vocal pour usurper l’identité d’un dirigeant. En quelques minutes, ce type de fraude devient possible grâce aux outils d’IA générative qui permettent de créer des imitations quasi parfaites. »

Cybersécurité : quand l’IA devient offensive

Au-delà des deepfakes, d’autres usages malveillants émergent, comme la création de malwares polymorphes. « Ces logiciels malveillants, générés dynamiquement par l’IA, changent de signature à chaque exécution, rendant les outils traditionnels de détection obsolètes », souligne-t-il. Ces menaces ne concernent pas uniquement les grandes entreprises. « Les PME sont particulièrement vulnérables, car elles disposent rarement des moyens techniques pour identifier et contrer ces attaques sophistiquées », avertit Bruno Mahé.

Pour contrer ces menaces, les solutions défensives doivent évoluer au même rythme que les outils d’attaque. HP mise sur des approches innovantes, comme la micro-isolation.

« Chaque fichier, chaque application ou connexion est isolé dans une micro-machine virtuelle. Si une attaque survient, elle reste contenue et ne peut se propager au reste du système », explique le spécialiste en cybersécurité.

Micro-isolation et IA défensive

Cette technologie, intégrée dans les solutions HP Wolf Security, s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux institutions publiques confrontées à des risques critiques.

« Lorsqu’une menace est détectée, la micro-isolation permet de bloquer immédiatement l’attaque sans interrompre les opérations des utilisateurs, une exigence clé pour les environnements sensibles comme la santé ou les finances », précise-t-il.

L’IA défensive joue également un rôle crucial. « Chez HP, nous utilisons des modèles de machine learning capables d’analyser des millions d’échantillons pour détecter des comportements anormaux, même s’ils ne correspondent pas à une menace connue. Cela permet d’identifier des patterns avant qu’une attaque ne cause des dommages », ajoute Bruno Mahé.

Les revendeurs en première ligne

Ces solutions technologiques, comme la micro-isolation et l’IA défensive, nécessitent un relais opérationnel pour être déployées efficacement auprès des entreprises. Ce rôle revient naturellement aux revendeurs IT, qui se trouvent en première ligne face aux au entreprises et aux collectivités.

« Les clients attendent des solutions globales, pas seulement des produits. Ils veulent des partenaires capables de les accompagner dans la détection des risques, l’intégration des outils et la formation des équipes. » Les revendeurs peuvent s’appuyer sur des outils comme HP Wolf Pro Security pour offrir à leurs clients une protection avancée, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. « C’est une solution vraiment adaptée pour les PME, car elle s’intègre facilement dans leur écosystème existant tout en répondant à des standards élevés de sécurité », précise-t-il.

Une intervention conclue sur une mise en garde : « La rapidité avec laquelle les menaces évoluent signifie que les entreprises et leurs partenaires IT doivent anticiper, pas seulement réagir », insiste Bruno Mahé. Pour les revendeurs, cela implique de renforcer leur rôle de conseil auprès des entreprises et d’adopter une posture pédagogique. « Les cyberattaques ne sont pas qu’un problème technique, elles impactent directement la réputation, les finances et la continuité des activités de leurs clients. Être à l’avant-garde des solutions, c’est devenir indispensable », conclut-il.

Propos recueillis le 5 décembre 2024 lors de la table ronde « L’Intelligence Articielle au plus près des donnée » de l’évènement TECHx, organisée par TD SYNNEX France.

