Avis d’expert Cyber : comment les MSP renforcent la protection via des SLA dédiés

À l’heure où les cybermenaces se diversifient et s’intensifient, les fournisseurs de services gérés (MSP) jouent désormais un rôle crucial dans la protection des entreprises. Dans cet environnement en constante évolution, l’établissement de niveaux de service rigoureux et durables sont devenus une condition essentielle pour offrir une sécurité robuste et adaptée aux enjeux actuels.

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Philippe Guerber, MSSP Sales Lead Southern Europe chez Check Point Software, qui se prête à l’exercice.

Ce sont précisément les solutions d’automatisation des services professionnels (PSA) et de gestion et surveillance à distance (RMM) qui font la différence ici. Ces outils permettent aux MSP de vérifier avec précision les niveaux de service et de gagner en transparence et en confiance dans leurs interactions avec les clients.

Conseils pratiques pour informer et engager les clients sur les niveaux de service de sécurité

Dès que les outils adaptés sont en place, chaque MSP doit veiller à établir des accords de niveau de service (SLA) spécifiques à chaque prestation. Dans cet article, nous explorerons pourquoi définir des niveaux de service dédiés aux services de sécurité est essentiel, en quoi ces SLA diffèrent des accords traditionnels et de quelle manière les MSP peuvent exploiter ces SLA pour offrir à leurs clients une protection renforcée et une valeur ajoutée incomparable. Sensibiliser les clients à l’importance des niveaux de service dédiés à la sécurité est une étape cruciale. Les MSP donc sont invités à :

Demander aux clients s’ils ont déjà été victime d’une attaque et, dans l’affirmative, quelles en ont été les conséquences ? Citer des exemples concrets et des études de cas pour démontrer les risques liés à une sécurité insuffisante. Organiser régulièrement des ateliers ou des sessions de formation pour aider les clients à mieux comprendre les menaces émergentes et l’importance de mesures de sécurité proactives. Démystifier les SLA de sécurité. Expliquez, dans un langage clair et sans jargon, en quoi les SLA de sécurité diffèrent des services informatiques traditionnels. Créer des supports visuels tels que des infographies ou de courtes vidéos pour rendre les concepts complexes accessibles et compréhensibles. Proposer des évaluations de sécurité gratuites pour identifier les vulnérabilités et démontrer la valeur d’une protection renforcée. Expliquer les exigences de conformité inhérentes au secteur et comment les niveaux de service spécialisés permettent de répondre à ces normes. Montrer comment les SLA spécialisés aident à répondre aux exigences de conformité spécifiques au secteur du client et comment un investissement dans des services de sécurité robustes est rentable par rapport aux coûts potentiels d’une violation de la sécurité. Utiliser des analogies avec des systèmes de sécurité physique pour aider les clients à mieux comprendre l’importance des mesures de cybersécurité spécialisées et stratifiées. Communiquer régulièrement sur les nouvelles menaces et expliquer comment vos services s’adaptent pour y répondre. Fournir des rapports transparents qui montrent clairement l’impact de vos services sur leur sécurité et les niveaux de service atteints. Stratégies collaboratives : il est important de noter que les fournisseurs de MDR peuvent organiser ces ateliers pour les MSSP.

RMM et PSA : des outils clés pour fiabiliser les engagements

Les plateformes MSSP évoluent pour répondre aux nouveaux enjeux de la cybersécurité. Elles offrent désormais une forte capacité de personnalisation et des options en marque blanche, permettant aux fournisseurs de rester maîtres de leur image tout en s’appuyant sur les meilleures technologies.

L’émergence d’approches « Prevention-First », combinant détection, réponse gérées (MDR) et prévention renforcée (MPR), marque un tournant décisif dans la stratégie de défense. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, à des mécanismes automatisés de prévention, et à des mises à jour continues, ces solutions offrent aujourd’hui une protection complète qui incluent :

Chasse proactive aux menaces

Surveillance et contrôle en temps réel

Réponse automatisée et remédiation efficace des incidents

Grâce à cette approche globale, les entreprises, avec le soutien d’experts leaders dans le domaine, ne se limiteront plus à réagir aux menaces et entreront dans une dynamique proactive d’anticipation et de prévention des attaques potentielles. Ce modèle, centré sur la prévention active, représente l’avenir de la cybersécurité et garantit une protection solide et durable face à un paysage de menaces en constante évolution.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.