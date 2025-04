Cyber : Jérôme Bouvet rejoint Check Point France comme Country Manager

La cybersécurité reste un enjeu critique pour les organisations françaises, confrontées à une hausse marquée des incidents. Selon les chiffres publiés par l’ANSSI, 4 386 incidents de sécurité ont été recensés en 2024, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2023. Les rançongiciels représentent la majorité des cas, avec 3 004 attaques recensées, impactant particulièrement les secteurs de la santé et de l’énergie. Dans ce contexte, la nomination d’un nouveau responsable pour la France s’inscrit dans une volonté de renforcer la proximité avec les entreprises locales et leurs partenaires technologiques.

Jérôme Bouvet : un parcours ancré dans l’IT et le développement commercial

Check Point met en avant une stratégie centrée sur la sécurité hybride mesh et l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses solutions. Lors du dernier CPX 2025, l’éditeur a souligné l’importance d’une approche proactive, capable de répondre à des attaques de plus en plus sophistiquées. L’IA est ainsi mobilisée pour la détection, la prévention et la remédiation, à travers une plateforme qui combine notamment SASE, Zero Trust et Extended Prevention & Response.

Jérôme Bouvet rejoint Check Point avec une expérience de plus de 20 ans dans la gestion d’équipes commerciales et la conduite de stratégies de croissance dans le secteur technologique. Il a exercé des responsabilités de direction au sein de plusieurs grandes entreprises IT. Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission d’accélérer le développement de Check Point en France, en renforçant les relations avec les partenaires de distribution – revendeurs, intégrateurs et MSP – et en accompagnant les clients dans leurs projets de transformation numérique sécurisée.

« Rejoindre Check Point est une opportunité unique. La cybersécurité est désormais un sujet stratégique pour nos clients, profondément influencé par les dynamiques géopolitiques actuelles. Je suis fier de contribuer à leur offrir des solutions robustes et innovantes pour construire une résilience numérique durable », déclare Jérôme Bouvet.

Pour Roberto Pozzi, Regional Director South Europe chez Check Point, cette nomination reflète une ambition claire sur le marché français : « L’arrivée de Jérôme Bouvet illustre notre ambition de développement en France. Sa vision et son expérience seront déterminantes pour renforcer notre engagement auprès des clients et partenaires, dans un paysage de menaces en constante évolution. »

