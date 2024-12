De nouvelles générations d’écrans pour soutenir le Channel face aux nouveaux défis du marché

IIyama suscite plus que jamais l’intérêt des intégrateurs et revendeurs IT, comme a pu le constater ChannelBiz au fil de ses récents entretiens avec les partenaires de distribution francais. Imthiyas Mouhamad, sales manager pour les solutions LFD et écrans tactiles d’IIyama France, revient sur la stratégie du constructeur japonais :

« Nous attirons de plus en plus l’attention des professionnels du secteur pour nos fonctionnalités et notre rapport qualité-prix compétitif. Dans 20 ans, Iiyama continuera de proposer des produits innovants pour diffuser des informations. L’approche d’Iiyama envers ses partenaires et le Channel est unique. Les partenaires, qu’ils soient intégrateurs audiovisuels ou revendeurs, savent qu’ils peuvent compter sur Iiyama pour un accompagnement sur-mesure. »

L’intelligence artificielle s’invite dans les écrans professionnels