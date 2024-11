Secteur Public : Le marché Microsoft de la CANUT sera porté par Blue Soft

Le groupe Blue Soft, via son entité spécialisée dans les solutions Microsoft, Blue Soft Empower, a été retenu pour accompagner les collectivités et établissements publics adhérents de la CANUT (Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms) dans l’adoption des solutions Microsoft. Un accord qui rappelle plusieurs tendances structurantes pour les acteurs de l’IT dans le secteur public.

Les accords-cadres, comme celui de la CANUT remporté par Blue Soft Empower – qui s’étend de 2024 à 2028 – deviennent un levier incontournable pour accéder au secteur public. En regroupant des besoins communs, ils permettent aux collectivités locales et aux bailleurs sociaux d’accéder à des solutions numériques clés en main, avec des garanties de conformité réglementaire. Ils soulèvent également des questions pour les partenaires IT sur la manière d’aborder au mieux le secteur public, en leur imposant des standards de plus en plus élevés.

Mutualisation et spécialisation : un équilibre à trouver pour les ESN

La réussite de Blue Soft Empower dans cet exercice repose notamment sur sa capacité à associer une expertise pointue dans les solutions Microsoft à une gestion collaborative des projets. L’ESN a mobilisé non seulement ses équipes internes mais également trois partenaires clés : AIS, Talan et Technomade. Les technologies incluses dans l’accord-cadre – de Microsoft 365 à Azure en passant par Teams – reflètent la demande croissante du secteur public pour des solutions collaboratives et sécurisées.

La réussite sur ce marché dépendait également de la capacité des prestataires à personnaliser leurs offres et à garantir un accompagnement à long terme, notamment dans des domaines sensibles comme la sécurisation des environnements Active Directory, comme l’explique Jérôme Dubois, Directeur du marché CANUT chez Blue Soft Empower :

« Cet accord-cadre est crucial pour notre développement dans le secteur public. Il va nous permettre de renforcer notre position tout en offrant des services de haute qualité aux bénéficiaires de la CANUT. L’obtention de ce marché est le fruit d’un bel effort collectif : toutes les équipes de Blue Soft Empower ont été mobilisées et nous avons intégré trois partenaires, AIS, Talan et Technomade sur lesquels nous pourrons compter pour accompagner les structures qui feront appel à notre expertise dans leurs projets digitaux. »

Cet accord-cadre illustre plusieurs points de vigilance pour les partenaires de distribution IT qui cherchent à se positionner sur le secteur public :

Se spécialiser dans des solutions clés : La demande pour des technologies spécifiques, comme celles de Microsoft, confirme que les acteurs capables de développer une expertise approfondie dans un écosystème technologique ont un avantage compétitif.

: La demande pour des technologies spécifiques, comme celles de Microsoft, confirme que les acteurs capables de développer une expertise approfondie dans un écosystème technologique ont un avantage compétitif. Valoriser la collaboration avec d’autres partenaires : L’association entre Blue Soft Empower et AIS, Talan, et Technomade démontre l’importance des alliances stratégiques pour répondre à des projets complexes.

: L’association entre Blue Soft Empower et AIS, Talan, et Technomade démontre l’importance des alliances stratégiques pour répondre à des projets complexes. Renforcer la capacité à répondre aux appels d’offres : La structuration et la gestion d’accords-cadres imposent une maîtrise des processus d’appels d’offres et des exigences administratives spécifiques au secteur public.

Chahuté cette année, le secteur public n’en demeure pas moins un marché à fort potentiel pour les partenaires IT, à condition d’anticiper les dynamiques d’achats groupés, de renforcer leur expertise technologique et de miser sur des solutions adaptées aux besoins croissants de sécurité et de collaboration. Cet accord CANUT, porté par Blue Soft Empower, rappelle comment les acteurs du numérique peuvent conjuguer spécialisation et collaboration pour adresser ce marché exigeant.

Crédit photo : Jérôme Dubois, Blue Soft Empower (compte Linkedin)

