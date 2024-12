MSSP : I-TRACING structure sa croissance européenne avec le soutien d’Oakley Capital

I-TRACING, pure player cybersécurité, entame une nouvelle étape de son développement. En accueillant Oakley Capital à son capital, aux côtés d’Eurazeo et de Sagard NewGen, l’entreprise vise à consolider sa position pour devenir un MSSP (Managed Security Services Provider) de référence en Europe.

Fondée en 2005, I-TRACING s’est imposée comme le premier pure-player français des services managés de cybersécurité. Son expertise couvre un large spectre, allant du conseil stratégique à l’intégration, en passant par les services managés (SOC, CERT) et le suivi en 24/7. L’entreprise accompagne aujourd’hui plus de 450 organisations, dont 35 grandes entreprises du CAC 40, dans la protection de leurs infrastructures critiques et le renforcement de leur résilience face aux cybermenaces.

De la France à l’Europe : I-TRACING structure son développement

Ces dernières années, I-TRACING a connu une croissance exceptionnelle, doublant de taille entre 2021 et 2024 pour atteindre un chiffre d’affaires prévu de 150 millions d’euros. Cette progression repose sur une stratégie de croissance organique solide, renforcée par des acquisitions ciblées dans des secteurs comme la sécurité du Cloud et la gestion des identités, répondant ainsi aux nouveaux enjeux des entreprises dans un environnement numérique de plus en plus complexe.

Avec l’entrée d’Oakley Capital, I-TRACING bénéficie de ressources supplémentaires pour accélérer son développement. Eurazeo, actionnaire de référence depuis 2021, a levé un fonds de continuation de 180 millions d’euros pour soutenir cette nouvelle phase, tandis que Sagard NewGen conserve son rôle d’actionnaire minoritaire. Les fondateurs et 80 managers ont également réinvesti significativement dans l’entreprise, confirmant leur engagement dans ce projet ambitieux.

Vers un MSSP de premier plan en Europe

Cette mobilisation financière permet à I-TRACING de renforcer son positionnement sur le marché européen tout en poursuivant son expansion internationale. Pour Théodore-Michel Vrangos, Président et Cofondateur, ce partenariat est une étape cruciale :

« Nous sommes ravis d’entamer cette nouvelle phase de développement, 19 ans après la création de l’entreprise. Depuis 2021, nous avons doublé notre chiffre d’affaires, recruté plus de 400 talents et renforcé notre croissance internationale. Nous croyons au potentiel significatif de création d’un MSSP européen de premier plan, en combinant croissance organique et acquisitions stratégiques. »

Fort de ses 700 collaborateurs répartis entre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, I-TRACING se positionne comme un acteur incontournable de la cybersécurité. Grâce à une expertise éprouvée et une capacité d’innovation constante, l’entreprise ambitionne de bâtir un MSSP européen de référence, capable de répondre aux besoins croissants des organisations dans un contexte de cybermenaces toujours plus complexes.

En intégrant Oakley Capital et en consolidant ses alliances avec Eurazeo et Sagard NewGen, I-TRACING affiche clairement son ambition : devenir le partenaire privilégié des grandes entreprises pour sécuriser leur transformation digitale, tout en maintenant un environnement attractif pour ses experts.

