Zero Trust : La microsegmentation au cœur du nouveau programme partenaire d’Illumio

Fort de ce nouveau programme, Illumio ambitionne de renforcer les capacités de ses partenaires en leur offrant des outils, formations et services spécifiques pour mieux vendre, implémenter et exploiter les solutions d’Illumio. Dans un secteur où la sécurité reste une priorité, la microsegmentation apparaît comme un élément essentiel de la stratégie Zero Trust pour limiter la portée des cyberattaques.

La microsegmentation : pilier du Zero Trust

Malgré les efforts constants pour se protéger, les entreprises restent vulnérables à des attaques capables de franchir les défenses traditionnelles. La microsegmentation, qui limite la propagation des intrusions, est perçue par beaucoup comme indispensable, mais difficile à appréhender. « La valeur de la microsegmentation est indéniable. Les entreprises comprennent l’importance d’y recourir, mais la complexité perçue peut constituer un frein. Cela représente une opportunité immense pour nos partenaires », souligne Todd Palmer, Vice-Président Senior des ventes et alliances mondiales chez Illumio.

Pour surmonter ces obstacles, le programme d’Illumio s’enrichit d’un parcours de formation complet, de sessions pratiques gratuites, d’un nouveau programme tarifaire et d’une protection des prix. Ces initiatives visent à garantir un soutien tangible aux partenaires, leur permettant de se positionner sur le marché du Zero Trust avec efficacité. En partenariat avec des acteurs comme World Wide Technology (WWT), l’accent est mis sur une approche proactive de la sécurité. « La microsegmentation est un défi que le secteur aurait aimé relever depuis longtemps. L’inévitabilité d’une attaque rend essentiel le contrôle de la propagation », explique Chris Nicholson, Vice-Président de la sécurité et conseil mondial chez WWT.

Jean-Baptiste Pommé, Directeur Général de MIEL, distribuant Illumio en France, se félicite de cette dynamique :

« Nous constatons que les entreprises sont de plus en plus conscientes de l’importance de la microsegmentation pour sécuriser leurs infrastructures. Leader du marché, Illumio offre une technologie flexible, simple à utiliser et à déployer. »

En se concentrant sur la segmentation Zero Trust, Illumio entend répondre à une demande croissante de solutions efficaces et prédictives face aux cybermenaces modernes. Grâce à une visualisation continue du trafic et des politiques granulaires, sa plateforme ZTS s’efforce d’isoler les attaques tout en minimisant la complexité pour les utilisateurs finaux. Pour les revendeurs potentiels, le programme constitue donc une opportunité de s’intégrer à une stratégie en pleine expansion dans la cybersécurité.