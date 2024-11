ChannelWatch Awards 2024 : Arrow récompensé pour le cloud et la cybersécurité

ChannelWatch est l’une des enquêtes Channel les plus importantes, menée par Context auprès des revendeurs de produits informatiques, avec la participation régulière de plus de 7 000 partenaires. Dans le cadre de l’enquête, les revendeurs de chaque pays désignent les distributeurs avec lesquels ils travaillent pour les CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Awards.

Pour cette édition 2024, Arrow Electronics a été nommé Meilleur Partenaire Cloud pour l’Europe et Meilleur Partenaire Cybersécurité pour l’Espagne lors de la remise des prix attribués aux distributeurs de l’année 2024 par CONTEXT ChannelWatch.

Une performance commentée par Nick Bannister, président pour les régions EMEA et ANZ d’Enterprise Computing Solutions d’Arrow :

« Nous sommes ravis d’être de nouveau récompensés cette année par CONTEXT ChannelWatch. Notre objectif a toujours été de fournir l’expertise, les solutions et les outils adaptés afin d’aider nos partenaires de distribution à développer leurs activités dans le cloud. Cette reconnaissance souligne l’expertise exceptionnelle de notre équipe Arrow en matière de services cloud et les puissantes capacités d’ArrowSphere Cloud. Le fait d’être reconnu par les partenaires de distribution avec lesquels nous travaillons au quotidien reflète véritablement la valeur que nous apportons à leurs activités ».

Et par Howard Davies, PDG et co-fondateur de CONTEXT :

« Félicitation à Arrow pour avoir remporté le prix CONTEXT ChannelWatch du Meilleur Partenaire Cloud. Alors que les services cloud continuent de stimuler la transformation numérique à l’échelle mondiale, l’expertise d’Arrow a joué un rôle crucial pour aider les entreprises à tracer leur chemin dans cette évolution. Les revendeurs ont reconnu à juste titre la valeur d’Arrow dans la fourniture de solutions cloud innovantes qui favorisent la croissance et la transformation. À une époque où la cybersécurité solide est indispensable, Arrow s’est imposé comme un acteur clé dans la fourniture de solutions et de services efficaces sur le marché. La reconnaissance des revendeurs témoigne de leur capacité à protéger les entreprises et à tirer parti des nouvelles opportunités dans le domaine de la cybersécurité ».

