Transition écologique : L’UGAP accompagnera les collectivités territoriales avec une offre de services inédite

L’UGAP annonce la signature d’un premier contrat-cadre avec SUEZ et ses partenaires, SCC, Capgemini, le Cerema et Apave pour accompagner les collectivités sur leurs enjeux de mobilité durable, d’efficacité énergétique, de prévention des risques et de transition environnementale

Première centrale d’achat public en France, l’UGAP accompagne depuis plus de 50 ans les acteurs publics dans leurs achats. Elle propose des solutions et services accessibles aux collectivités territoriales, services de l’État, hôpitaux et établissements médico-sociaux.

Une alliance atratégique avec SUEZ et ses partenaires, SCC, Capgemini, le Cerema et Apave

Grâce à une gestion complète des appels d’offres, l’UGAP prend en charge les étapes allant de la demande de devis à la livraison, incluant facturation et gestion des litiges. Son engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) se reflète dans une politique d’achat durable et responsable : 96,7 % de ses marchés incluent une clause environnementale, et 52,9 % une clause sociale. L’établissement privilégie également les PME, qui représentent 65 % de ses fournisseurs, et 97 % de ses titulaires de marché sont basés en France.

En 2023, l’UGAP a lancé une collaboration inédite avec SUEZ et des partenaires tels que SCC, Capgemini, le Cerema et Apave pour appuyer les collectivités dans les domaines de la mobilité durable, de l’efficacité énergétique et de la transition environnementale. Ce contrat-cadre de quatre ans offre un accès à une large gamme de solutions technologiques, permettant aux acteurs publics de déployer des initiatives pour améliorer la santé publique, décarboner les bâtiments, et optimiser la gestion de l’énergie, notamment via l’intégration des technologies digitales. Cette alliance vise à renforcer la résilience des territoires grâce à une approche globale, allant de l’analyse des besoins à la maintenance des équipements.

« Territoires de demain » : réponse aux défis numériques des collectivités

Face à la complexité des projets numériques, les collectivités rencontrent souvent des difficultés liées à l’ingénierie ou à l’interopérabilité des outils. L’offre « Territoires de demain » vise à remédier à ces défis, en coordonnant et harmonisant les technologies digitales sur la durée des projets. Selon l’UGAP, l’objectif est de maximiser l’impact des initiatives tout en évaluant leur contribution aux 17 objectifs de développement durable de l’ONU. Ce dispositif témoigne du rôle de tiers de confiance joué par l’UGAP pour soutenir une action publique efficace et adaptée aux attentes des citoyens.

Isabelle Deleruelle, Directrice générale déléguée UGAP

Nous sommes heureux de voir aboutir cinq années de travail au service de nos territoires et de leurs habitants. Avec près de 15 000 collectivités locales clientes, l’UGAP, partenaire historique des territoires et tiers de confiance de politiques d’achats efficaces et durables, se devait de garder un temps d’avance en proposant une offre clés en main à même de répondre aux grands enjeux stratégiques des décideurs publics. Les entreprises sélectionnées dans le cadre de cet appel d’offres d’une envergure inédite, SUEZ, SCC, Capgemini, ainsi que leurs partenaires le Cerema et l’Apave sont d’ores et déjà mobilisées, aux côtés de notre réseau territorial, pour accompagner chaque territoire dans ses projets, afin de construire ensemble des solutions innovantes et durables pour tous. »

Didier Lejeune, Directeur General SCC

« SCC est fier de s’associer à ce nouveau cadre de collaboration » Territoires de demain » initié par l’UGAP, un partenariat novateur qui réunit les compétences essentielles pour mener à bien la transition digitale au service des collectivités. En tant que 2e ESN française, SCC avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en France et plus de 2 500 collaborateurs répartis sur tout le territoire, SCC s’engage à apporter son expertise technologique et industrielle pour accompagner les collectivités dans la transformation numérique des territoires. Nos équipes, présentes dans 14 agences à travers la France, sont déterminées à mettre à disposition des solutions d’intégration et de maintenance à la pointe de l’innovation, répondant ainsi aux défis complexes de la gestion des infrastructures et des services digitaux. En collaborant étroitement avec nos partenaires, nous avons l’opportunité de contribuer activement à la création de territoires durables et intelligents, un défi enthousiasmant que SCC relève avec passion et qui correspond à son ADN de proximité. »

François Devif, Directeur des activités Secteur Public Capgemini France

« Les villes ont devant elles et dans un horizon proche le double défi de devenir intelligentes et durables. À la fois pour offrir aux citoyens un cadre de vie plus écologique, mais aussi pour aider ces derniers à devenir des acteurs du changement en leur offrant des solutions et des infrastructures efficaces sur le plan énergétique et respectueuses de la biodiversité. Cette double ambition peut se synchroniser à travers l’usage des technologies digitales, comme l’intelligence artificielle, l’internet des objets ou les jumeaux numériques, car elles offrent un levier puissant pour accélérer et piloter la résilience et la sobriété. »

Pour commenter cet article et retrouver toutes les actualités de la Distribution IT : RDV sur la page Linkedin de ChannelBiz.