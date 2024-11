ChannelWatch Awards 2024 : le distributeur de l’année est connu

ChannelWatch est l’une des enquêtes CHannel les plus importantes, menée par Context auprès des revendeurs de produits informatiques, avec la participation régulière de plus de 7 000 partenaires. Dans le cadre de l’enquête, les revendeurs de chaque pays désignent les distributeurs avec lesquels ils travaillent pour les CONTEXT ChannelWatch Distributor of the Year Awards.

Et le grand gagnant 2024 est desormais connu. TD Synnex France raffle cette année récompenses :

Distributeur de l’année 2024 FRANCE

2024 FRANCE Meilleur Distributeur RETAIL

Meilleur Distributeur – LOGISTIQUE

Distributeur le plus INNOVANT

Meilleur distributeur – CYBERSECURITE

Des awards qui ravissent Pascal Murciano, Président France et Europe du Sud du distributeur multi-spécialiste :

« Ces récompenses témoignent non seulement de notre expertise, mais aussi de la confiance que nous inspirons à nos partenaires. Ces distinctions reflètent le travail, le professionnalisme et la passion de nos équipes qui s’engagent chaque jour à offrir le meilleur à nos clients. Elles sont aussi une reconnaissance de notre capacité à innover, à anticiper les besoins de nos partenaires et à toujours maintenir un haut niveau de service. »

Forte de plus de 35 ans de partenariat industriel et d’expérience dans la gestion de vastes ensembles de données, CONTEXT fournit des analyses à tous les niveaux de la chaîne de valeur, offrant ainsi à ses clients des informations exploitables basées sur des données concrètes et une compréhension approfondie des besoins des clients.

