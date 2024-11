Structurer pour innover : comment SCC redéfinit son organisation pour répondre aux enjeux technologiques de ses clients

Le groupe SCC, spécialiste des services informatiques en Europe, revoit son organisation avec trois nouvelles divisions stratégiques – Enterprise Solution, Digital Workplace et Software – dans le but de répondre aux attentes de ses clients et de renforcer sa position internationale. Présent en Angleterre, en France et en Espagne, le groupe souhaite ainsi harmoniser ses offres et optimiser ses services en centralisant les expertises dans des domaines clés.

Enterprise Solution, Digital Workplace et Software : nouveaux piliers de SCC

La division Enterprise Solution, dirigée par Loïc Guillaume, regroupe les compétences liées à l’intégration et aux infrastructures IT, notamment dans les domaines des datacenters, des réseaux, de l’IoT et du cloud. Elle vise à offrir aux entreprises des solutions technologiques adaptées à leurs besoins stratégiques.

La division Digital Workplace, sous la direction de Benoît Bouché, se concentre sur l’espace de travail numérique, incluant le multimédia et la communication unifiée, dans un objectif de productivité et de bien-être des collaborateurs. Enfin, la division Software exploite les relations de SCC avec de nombreux éditeurs logiciels pour transformer les investissements clients en avantages concurrentiels via une gestion optimisée des licences.

Centres d’excellence et expertise dédiée : une nouvelle approche, au service des clients

Une nouvelle organisation présentée par Gaël Menu, Directeur Général Adjoint de SCC France : « La réorganisation de SCC autour des divisions Enterprise Solution, Digital Workplace et Software témoigne de notre engagement à anticiper les besoins de nos clients et à les accompagner dans leur transformation numérique. En offrant des solutions innovantes et agiles, nous nous positionnons comme un partenaire clé pour les entreprises souhaitant naviguer avec succès dans un environnement technologique en constante évolution »

SCC mise également sur la création de centres d’excellence pour chaque domaine d’activité. Ces entités spécialisées, soutenues par des équipes commerciales dédiées et des experts avant-ventes, visent à garantir un haut niveau d’expertise et de conseil personnalisé pour accompagner les clients dans leurs projets de transformation numérique. La nouvelle organisation, axée sur l’agilité et l’innovation, s’inscrit dans une stratégie globale qui répond aux exigences d’un marché technologique en pleine mutation. SCC souhaite ainsi simplifier la gestion des infrastructures IT de ses clients, tout en les aidant à s’adapter aux évolutions rapides du secteur.

Crédit Photo :Gaël Menu, Directeur Général Adjoint de SCC France (compte Linkedin)

