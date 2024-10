Secteur Public : Cybersécurité et IA, vers un renforcement des régulations en 2025, selon Forrester ?

Les rapports et études agnostiques deviennent des outils de prospective de plus en plus essentiels pour éclairer les décisions des revendeurs et prestataires IT. À travers une analyse des tendances pour 2025, le dernier rapport de Forrester dessine les défis que les acteurs de la tech pourraient rencontrer au cours de l’année à venir.

Selon le dernier rapport de Forrester* « Predictions 2025: Public Sector And Government« , les institutions publiques pourraient renforcer leur contrôle sur l’industrie de la tech, qu’ils considèrent comme un facteur de discorde sociale, de cyberattaques, de désinformation et de manipulation sur les réseaux sociaux. La réduction de l’influence des géants de la tech serait cependant complexe, et Forrester suggère que deux ou plusieurs nations de puissance intermédiaire pourraient conclure un traité de défense numérique mutuelle pour mieux coordonner l’application de ces régulations.

2025, l’année d’un contrôle accru sur la tech ?

Forrester prévoit également que certains pays envisageraient d’intégrer l’impact psychosocial de l’intelligence artificielle dans leurs réglementations en matière de santé et de sécurité, cherchant ainsi à limiter les effets potentiellement néfastes de l’IA sur la santé mentale des utilisateurs. Si ces mesures voient le jour, elles pourraient améliorer l’engagement des employés dans divers services publics, en leur offrant un environnement de travail plus encadré et protégé face aux impacts psychosociaux des technologies émergentes.

Cependant, Forrester avertit que cette orientation pourrait également détourner les ressources essentielles, engendrant des vulnérabilités opérationnelles au sein des administrations et, par conséquent, une nouvelle baisse de la satisfaction citoyenne vis-à-vis des services publics pour la quatrième année consécutive. Enfin, le rapport estime que des infrastructures IT insuffisantes pourraient entraîner l’échec de 90 % des initiatives technologiques majeures des pouvoirs public, soulignant les défis à venir en matière de gestion numérique et de cybersécurité pour le secteur public.

Les principales prédictions de Forrester contenues dans le rapport « Public Sector And Government » :

Deux ou plusieurs pays de puissance moyenne signeront un traité de défense numérique semblable à celui de l’OTAN. Ce traité établira des mécanismes transfrontaliers pour contester le pouvoir des géants de la technologie, qui exercent une plus grande influence sur les citoyens, les marchés et les élections.

semblable à celui de l’OTAN. Ce traité établira des mécanismes transfrontaliers pour contester le pouvoir des géants de la technologie, qui exercent une plus grande influence sur les citoyens, les marchés et les élections. Au moins un grand pays ajoutera les effets négatifs de l’IA aux réglementations en matière de santé et de sécurité. Cela ouvrira la voie à des demandes d’indemnisation des travailleurs contre les organisations qui ne les protègent pas contre les effets néfastes de l’IA au travail sur leur bien-être physique, mental et social. Plus de la moitié des adultes en ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada déclarent qu’il est important que les gouvernements les protègent contre le risque de contenu nuisible de l’IA, et 41 % des adultes en ligne en Australie et 36 % à 47 % de ceux en Europe déclarent qu’ils ne font pas confiance aux grandes entreprises technologiques pour gérer les risques liés à l’IA .

. La qualité de l’expérience client (CX) dans les administrations publiques va baisser pour la quatrième année consécutive . L’instabilité politique, les priorités changeantes et les contraintes budgétaires entraveront les tentatives des ministères d’inverser des années de baisse ou de stagnation de la qualité de l’expérience des bénéficiaires (CX) – malgré la rhétorique actuelle sur l’obsession du citoyen, les investissements CX interministériels et la prolifération des responsables clientèle au sein des ministères.

. L’instabilité politique, les priorités changeantes et les contraintes budgétaires entraveront les tentatives des ministères d’inverser des années de baisse ou de stagnation de la qualité de l’expérience des bénéficiaires (CX) – malgré la rhétorique actuelle sur l’obsession du citoyen, les investissements CX interministériels et la prolifération des responsables clientèle au sein des ministères. La faiblesse des technologies de l’information est à l’origine de l’échec de neuf grandes initiatives technologiques gouvernementales sur dix. Les fluctuations du leadership politique, les changements soudains de politique et les contraintes budgétaires actuelles aggraveront la crise de l’informatique dans le secteur public en 2025. Pour stopper la chute et stabiliser les performances informatiques, les décideurs technologiques du secteur public devraient s’adapter davantage pour renforcer la résilience et stimuler l’innovation.

Source : Rapport Forrester « Predictions 2025: Public Sector And Government » (octobre 2024). Par By Sam Higgins, Angelina Gennis, Katy Tynan, Riccardo Pasto with Rick Parrish, Judy Weader, Bobby Cameron, Akshara Naik Lopez, Enza Iannopollo, Colleen Fazio, Carlos Rivera, Devin Dickerson, Chiara Bragato, Bill Nagel

