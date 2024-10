Cyber : Infinigate renforce son offre MSSP avec Sekoia.io

Ce partenarait marque l’intégration de la première solution souveraine dans le portefeuille d’Infinigate France, avec l’objectif de fournir aux MSP (Managed Service Providers) et MSSP (Managed Security Service Providers) une gamme de solutions de cybersécurité toujours plus avancées. L’accord de distribution concernera dans un temps la France, l’Espagne et la région DACH.

Répondre aux nouvelles exigences de conformité

Grâce à cette collaboration, les partenaires d’Infinigate auront accès à la plateforme SOC (Security Operations Center) de Sekoia.io, qui inclut des solutions XDR (Extended Detection and Response), un SIEM nouvelle génération (Sekoia Defend), ainsi que des capacités de renseignement sur les cybermenaces (Sekoia Intelligence). Ces outils permettent aux MSP et MSSP d’offrir des services de sécurité gérés, essentiels pour répondre à la complexité croissante des cybermenaces.

Cyril Simonnet, Chief Revenue Officer de Sekoia.io :

« L’accélération de la transformation numérique des organisations entraîne un besoin accru d’innovation et de collaboration dans la cybersécurité. En nous associant à Infinigate, nous élargissons la portée de nos solutions via son large réseau de revendeurs afin de renforcer la résilience cyber. Notre offre de plateforme SOC en mode SaaS est conçue pour booster les activités des MSP et MSSP de toutes tailles, quel que soit le modèle et le déploiement du SOC. Infinigate est un distributeur de cybersécurité de premier plan, et nous sommes impatients d’apporter ensemble de la valeur à nos partenaires dans tous les marchés ciblés. »

En parallèle, ce partenariat marque une étape clé pour Infinigate France, qui ajoute ainsi sa première solution souveraine à son portefeuille, renforçant son engagement à offrir des solutions locales adaptées aux spécificités européennes.

Soutenir la croissance des MSP et MSSP

Ce partenariat, stratégique pour les deux acteurs, intervient alors que les entreprises doivent se conformer à de nouvelles régulations telles que NIS2, la directive européenne sur la sécurité des réseaux et de l’information. En apportant les solutions de Sekoia.io à ses partenaires MSP et MSSP, Infinigate entend les aider à répondre à ces exigences et à renforcer leur posture de sécurité.

Denis Ferrand-Ajchenbaum, Denis Ferrand-Ajchenbaum du groupe Infinigate :

« Sekoia.io est un ajout précieux pour Infinigate et ses partenaires channel. Alors que les entreprises s’efforcent de se protéger contre l’augmentation des risques cyber, ce partenariat permet à Infinigate de démontrer la valeur de ses solutions MSSP. »

En france comme en Europe, l’externalisation croissante des services de cybersécurité pousse les entreprises à rechercher des solutions toujours plus innovantes. Infinigate et Sekoia.io s’inscrivent dans cette dynamique, avec l’ambition de proposer aux MSP et MSSP des services SOC managés adaptés, tout en profitant d’une plateforme SaaS optimisée pour des organisations de toutes tailles.

Crédit Photo : Cyril Simonnet, Chief Revenue Officer de Sekoia.io

