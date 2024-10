« Le SOC est mort, vive le SOC » : Newlode et Palo Alto Networks présentent le SOC IA

Newlode, spécialiste en cybersécurité et Managed Security Service Provider, annonce le lancement d’un SOC IA dédié, conçu pour transformer la gestion de la sécurité des entreprises. Fruit d’un partenariat stratégique avec Palo Alto Networks, cette nouvelle offre promet une protection proactive et en temps réel contre les menaces

Newlode, intégrateur spécialisé en cybersécurité et fournisseur de services de sécurité managés, annonce le lancement d’une nouvelle offre innovante : un SOC IA dédié. Ce service, basé sur les technologies Cortex XSIAM de Palo Alto Networks, vise à automatiser la gestion de la sécurité des entreprises et à fournir une protection proactive en temps réel contre les menaces numériques.

Cette offre résulte d’un partenariat de longue date entre Newlode et Palo Alto Networks, permettant d’allier des technologies avancées à l’expertise des équipes Newlode et des analystes SOC du Groupe Squad, dont Newlode est une filiale à 100 %. Le SOC automatisé consolide toutes les données et outils au sein d’une plateforme unique, ce qui réduit considérablement le temps de réponse aux incidents, en diminuant le Mean Time To Detect (MTTD) et le Mean Time To Remediate (MTTR). Cela améliore également la qualité de la surveillance continue et les résultats de sécurité.

Automatisation de la sécurité : un nouvel élan pour les opérations SOC

Cortex XSIAM permet aux organisations de simplifier leurs opérations de sécurité grâce à une plateforme intégrée. En consolidant les fonctionnalités du SOC, telles que SIEM, XDR, SOAR et ASM, en une seule solution, elle révolutionne la sécurité opérationnelle. Avec Cortex XSIAM, les entreprises profitent d’une sécurité considérablement renforcée tout en augmentant les performances du SOC.

Julien Tarnowski, Chief Revenue Officer chez Newlode : « Le SOC est le réacteur de la stratégie cyber des entreprises ! Aujourd’hui, il ne suffit plus qu’il évolue. Il faut qu’il soit réinventé et l’IA doit en être un des piliers ! Avec l’augmentation constante des menaces et la pénurie de compétences que connaît notre marché, il est essentiel de focaliser l’Humain sur des problématiques complexes que la technologie ne peut pas résoudre seule. Par voie de conséquence, l’IA devient la réponse évidente pour réduire le volume d’alertes sur tous les aspects automatisables, que l’on parle du triage des incidents ou de la création simplifiée de playbooks, par exemple. »

Le SOC IA : réponse aux défis majeurs de la cybersécurité ?

Pour soutenir le lancement de cette nouvelle offre, Palo Alto Networks a participé au Techlab by Newlode, durant les Assises de la Cybersécurité à Monaco, du 9 au 11 octobre derniers. Ensemble, les deux experts ont réunit plus de 120 décideurs autour de la thématique « Le SOC est mort, vive le SOC ». Newlode a ainsi présenter une première approche concrète de son SOC IA dédié, offrant aux participants une immersion dans cette nouvelle ère de la sécurité automatisée et agile.

Ludovic Kornacker, Director Channel & Ecosystems France chez Palo Alto Networks, ajoute : « Le Groupe Squad-Newlode capitalise sur l’expertise historique de Newlode sur le portfolio Palo Alto Networks et le nombre conséquent d’analystes Squad opérant déjà sur nos environnements pour renforcer sa position d’acteur de la transformation SOC, et accélérer notre Go-To-Market commun autour de l’offre Cortex XSIAM. » Avec le lancement de cette nouvelle offre et leur participation au Techlab, Newlode et Palo Alto Networks réaffirment leur engagement à fournir des solutions de cybersécurité de pointe, adaptées aux défis d’aujourd’hui et de demain.

Crédit Photo : Julien Tarnowski, Chief Revenue Officer chez Newlode

