MSP : Cyber Defender, un nouveau distributeur pour démocratiser la Cyber ?

Face à l’importance croissante de la cybersécurité, les revendeurs doivent de plus en plus répondre aux besoins de protection des systèmes de leurs clients. Pour les accompagner, Cyber Defender entend s’appuyer sur une suite complète de solutions, allant du Managed Detection and Response (MDR) à la protection des endpoints et la gestion des correctifs. Des outils qui doivent permettent aux partenaires de distribution d’offrir une sécurité renforcée, avec une protection à 360 degrés pour leurs clients. Et d’entammer leur transition vers un modèle MSP (Managed Service Provider), et plus précisemment MSSP (Managed Security Service Provider).

Une console multi-tenant développée pour les MSP

La solution intègre également une console multi-tenant, OneView, qui centralise la gestion des menaces. Conçue pour simplifier le travail des techniciens, elle offre des capacités de remédiation rapide et la possibilité d’isoler un poste en cas d’attaque, limitant ainsi la propagation des menaces au sein du réseau.

En plus d’apporter des outils techniques, Cyber Defender entend alléger la charge de travail des MSP. La solution permet d’automatiser une partie des réponses aux alertes de sécurité, optimisant ainsi les processus de détection et de remédiation. Pour le néo distributeur, en s’appuyant sur ces fonctionnalités, les revendeurs pourront concentrer leurs ressources sur des interventions à plus forte valeur ajoutée, améliorant à la fois leur réactivité et leur productivité.

MDR, EDR, protection endpoints et gestion des correctifs : Cyber Defender se positionne en support des équipes techniques

Du côté commercial, Cyber Defender présente une structure tarifaire annoncée compétitive, pour soutenir la rentabilité des MSP. « En offrant ces solutions de sécurité à leurs clients, les revendeurs doivent pouvoir non seulement améliorer leur efficacité opérationnelle, mais aussi renforcer la satisfaction et la fidélité de leur clientèle, tout en créant de nouvelles opportunités de croissance« , explique l’équipe du distributeur.

En plus de ses outils, Cyber Defender souhaite donc mettre l’accent sur le soutien aux équipes techniques des revendeurs et MSP, les aidant à monter en compétence grâce à des solutions comme Threatdown EDR, qui permet une réponse rapide aux incidents. Un support qui aura bien sûr pour objectif de contribuer à alléger la charge de travail des techniciens, tout en renforçant leur capacité à gérer les incidents de manière autonome.

Contact tel : 01 80 03 85 23 | E-mail : contactcyber@cyberdefender.fr.

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs, MSP et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Cyber, Infra, Telecom et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.