TD SYNNEX référence B-Tech en France et enrichit le portefeuille de Maverick, sa BU ProAV

Bien connu des revendeurs et intégrateurs français, Maverick est la BU TD SYNNEX spécialisée dans les solutions audiovisuelles professionnelles, la collaboration et la signalétique numérique, destinées aux secteurs de l’éducation, de l’entreprise et du commerce de détail. Une entité du distributeur qui comptait déjà dans son portefeuille de partenaires technologiques des acteurs majeurs, tels que Microsoft, Logitech, Epson, Zoom, Avocor, Samsung, Iiyama, Vision, Lenovo, HP Poly, Barco, NEAT, Sony, Absen, ou Crestron.

Une offre ProAV élargie pour les revendeurs et intégrateurs Maverick

Avec le référencement de B-Tech, Maverick se renforce encore. Un partenariat stratégique, annoncé et commenté en France par Younes El Mobarik, Business Unit Director, Maverick France, chez TD SYNNEX :

« B-Tech est une marque mondialement reconnue pour ses solutions de fixation robustes et polyvalentes pour écrans, vidéoprojecteurs et autres équipements audiovisuels. En intégrant B-Tech à notre catalogue, nous offrons à nos clients l’accès à une gamme complète de supports AV, répondant aux besoins des installations professionnelles les plus exigeantes ».

B-Tech est reconnu pour proposer des solutions d’installation audiovisuelle Premium, adaptées aux entreprises et aux événements. Des gammes complètes incluant des supports muraux ainsi que des solutions de montage au sol et au plafond, qui ont donc convaincues TD SYNNEX Maverick de référencer le constructeur. Les revendeurs partenaires de TD SYNNEX peuvent désormais revendre les solutions B-Tech à leurs clients finaux. Le distributeur

