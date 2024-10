Cyber-résilience : Pourquoi l’accord entre Arrow et Cohesity va offrir de nouvelles opportunités aux partenaires de distribution ?

La signature du nouvel accord de partenarait entre Cohesity et Arrow ouvre de nouvelles perspectives pour les revendeurs et intégrateurs français. L’enjeu : renforcer la sécurité et la résilience des infrastructures face aux menaces cyber.

Un nouvel accord qui offrira aux intégrateurs et revendeurs en France un accès à Cohesity Data Cloud, une plateforme complète conçue pour renforcer la cyber-résilience des entreprises. Une solution qui propose des workflows modernes pour la sauvegarde et la restauration des données, que ce soit dans des environnements cloud ou sur site, tout en exploitant les informations générées par ces données.

Optimiser la résilience des entreprises grâce à une approche intégrée

Réputée pour sa scalabilité et son intégration native au cloud, la plateforme de Cohesity permet une approche unifiée de la sécurité et de la gestion des données. De l’immutabilité à la réplication, en passant par la sauvegarde, la restauration rapide après une cyberattaque, l’archivage, et incluant des capacités zero trust, Cohesity garantit une protection complète des données et une gestion en temps réel via un tableau de bord alimenté par l’IA. En intégrant les fonctions de sauvegarde, de stockage et de passerelle cloud dans une solution unique, Cohesity permet aux entreprises de consolider leurs silos de données sur une plateforme centralisée, réduisant ainsi considérablement le coût total de possession.

Michel Théon, directeur France d’Arrow ECS :

« Cette collaboration avec Cohesity nous permet à nos partenaires d’accéder à l’une des plateformes de gestion et de sécurité des données les plus avancées du marché. Avec l’augmentation des environnements de données complexes, notre collaboration est essentielle pour aider les entreprises à simplifier leur gestion des données, à renforcer leur sécurité et à réduire leurs coûts opérationnels ».

Une plateforme complète pour la protection et la gestion des données

La plateforme de Cohesity est conçue pour protéger un large éventail de sources de données, y compris les applications, les bases de données, les charges de travail virtuelles et physiques, ainsi que les environnements NAS et cloud public. L’interface unifiée de la plateforme permet aux administrateurs d’assigner des règles et d’automatiser les opérations, ce qui contribue à garantir une sécurité et une gestion des données sans faille.

« Forts de notre collaboration réussie avec Arrow dans d’autres régions d’Europe du Sud, nous sommes ravis d’étendre cette relation afin d’apporter de la valeur ajoutée au réseau de distribution en France », a déclaré Laurent Garcia, directeur général, Europe du Sud chez Cohesity. « Ensemble, nous permettrons aux entreprises de protéger, sécuriser et tirer le meilleur parti de leurs données, les aidant à rester résilientes face à l’évolution des cybermenaces grâce à l’IA ».

