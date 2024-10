[Stratégie] À la découverte de l’ESN Syage, qui s’appuie sur son implantation locale pour développer son activité

Syage se présente comme une ESN spécislisée en infrastructures systèmes, stockage, sauvegarde, réseaux et cybersécurité ainsi qu’en recrutement IT. Acteur indépendant et à taille humaine, Syage adresse des clients grands comptes, PME et collectivités avec des solutions qu’elle veut globales, intégrées et agiles. L’ESN intervient sur des sujets sensibles comme l’accessibilité, la maitrise et la sécurisation de la donnée d’entreprise.

Les Entreprises de Services du Numérique (ESN) occupent une place centrale dans l’écosystème technologique français. Parmi elles, certaines de taille intermédiaire connaissent une dynamique de croissance remarquable, portée par une demande accrue de services numériques. C’est le cas de Syage, qui se distingue par ses résultats en nette progression.

Une présence stratégique dans le Sud de la France

Ces derniers mois, Syage a considérablement étendu son influence sur le sud de la France, une région clé pour l’ESN depuis sa création. De Monaco à Perpignan, le groupe collabore avec des entreprises et des institutions publiques de premier plan. Cette croissance soutenue résulte des nombreux efforts d’investissement visant à constituer des équipes locales, capables de soutenir les clients tout au long de leurs projets.

Grâce à ces équipes de proximité, les clients bénéficient d’une offre de services haut de gamme, reposant sur des technologies de pointe et un accompagnement personnalisé. Sur le plan technologique, Syage a considérablement accru sa part de marché en pilotant avec succès des projets d’infrastructure axés sur le stockage, la sauvegarde, les réseaux, le cloud et la cybersécurité. L’offre SDWAN, à la fois gérée et sécurisée, s’est également imposée comme une solution très bien accueillie sur le marché. En parallèle de l’acquisition de nouveaux clients, Syage a pu compter sur la fidélité de son portefeuille existant, qui continue à solliciter ses services pour garantir la continuité opérationnelle de leurs systèmes d’information, tout en déployant de nouveaux projets innovants.

Un chiffre d’affaires en croissance à 14,8 millions d’euros

À ce jour, l’entreprise réunit une trentaine de collaborateurs. Pour soutenir sa progression et continuer à offrir des solutions à forte valeur ajoutée, Syage prévoit d’investir dans de nouvelles offres, incluant notamment des services d’hébergement IAAS et PAAS. Des offres qui seront enrichies par des services additionnels, capitalisant sur l’expertise de l’entreprise en matière d’infrastructure. Syage entend ainsi se différencier encore davantage, en proposant des solutions qui apportent à ses clients gains de productivité, sécurité renforcée et retour sur investissement.

Jérôme GARZULINO, Président de Syage :

« Cette croissance de nos résultats vient saluer l’engagement de nos équipes qui ont su une nouvelle fois mener à bien les projets de nos clients en répondant à leurs attentes spécifiques. Nous ambitionnons de poursuivre notre développement et de nous positionner comme l’acteur de référence sur le marché de l’intégration de solutions d’infrastructure sur la région Sud. »

Crédit Photo : Jérôme GARZULINO, Président de Syage (compte Linkedin)

