Lenovo veut passer la vitesse supérieure dans la « Smart Collab » en s’appuyant sur ses partenaires

Il faut dire que le marché de la « Smart Collab » est annoncé au-delà du milliard de dollars de CA dans la région EMEA d’ici 2 ans(1), la France connaissant un boom principalement dans les « petites » salles de réunion. Les « vidéo bars » devraient aussi connaitre une croissance très importante, tout comme les systèmes autour de Microsoft Teams qui en 2023 représentait 73% de parts de marché au niveau EMEA (vs 21% pour Zoom qui n’a pas réussi à s’imposer au-delà des marchés nordiques et UK). Les « Room systems » sont concentrés dans les grandes entreprises, en particulier en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, tandis que le BYOV/BYOD est dominant partout ailleurs sur le marché européen, en particulier en Europe de l’Ouest.

Lenovo mise sur l’IA et l’innovation pour dominer le marché de la collaboration

En France, l’équipe « Smart Collab » de Lenovo s’est d’ailleurs renforcée avec l’arrivée il y a trois mois de Laurent Samama, pour gérer la relation avec le Channel. Son poste exact : Channel BDM/Responsable Partenaires, Smart Collaboration au sein de Lenovo France. Une équipe qui réunissait le 1er octobre en matinée, au siège de Lenovo France à Rueil-Malmaison ses partenaires autour des solutions de « Smart Collaboration ». Outre la présentation des nouveautés produits lancés depuis septembre – principalement une offre BYOD (ThinkSmart Dock USB – C – solution sécurisée et administrable) et une offre MTR avec un tarif voulu agressif, avec pour objectif de séduire les DSI jusqu’à présent frileux, et de leurs donner envie de passer à la MTR.

Les partenaires réunis à Rueil Malmaison ont également bénéficié d’explications sur le plan marketing mis en place par Lenovo jusqu’à fin 2024. Soit une relance du programme Partenaires “Expert Smart Collaboration”, assortie de nouvelles remises arrière en plus d’un budget MDF (si engagement en termes de chiffre d’affaires de la part du partenaire). Soit aussi la mise en place d’un programme Trade-In afin de faire évoluer les salles de réunion vieillissantes grâce à la reprise d’anciens matériels (Lenovo ou concurrents) en échange d’achat de nouveaux produits estampillés Lenovo. A la clé, un cash back susceptible de s’élever jusqu’à 740€/produit pour le revendeur. La réunion du 1er octobre a enfin donné lieu à des explications détaillées sur l’implémentation IA dans Microsoft Teams, avec un focus sur le logiciel de supervision de salles Lenovo ThinkSmart Manager.

L’équipe Channel de Lenovo Smart Collaboration donne désormais rendez-vous à ses partenaires pour le Tour de France Lenovo programmé en novembre prochain. Ses étapes : Bordeaux le 5, Nantes le 12, Lille le 14, Marseille le 19 et pour finir Lyon le 21 novembre.

(1) Étude FutureSource Consulting

