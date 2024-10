[Partenariat] : le Francais SASETY, spécialiste du SASE, va s’appuyer sur l’éditeur Silverfort pour améliorer la sécurité des identités de ses clients

SASETY, spécialiste français des services managés SASE et Cybersécurité, va s’appuyer sur Silverfort, expert en protection des identités. Un partenariat stragique pour les deux acteurs, avec pour objectif de renforcer la sécurité des infrastructures IT pour les entreprises et les collectivités.

Fort de ce nouveau partenariat, SASETY entend s’attaquer à un défi de taille : sécuriser l’accès à des ressources critiques qui ne sont pas toujours compatibles avec les technologies d’authentification multi-facteurs (MFA). En fournissant une solution intégrée alliant sécurité des accès réseau et la protection des identités, même dans les environnements IT les plus complexes.

« Dans un contexte où 80 % des attaques exploitent le vol d’identifiants, les organisations se retrouvent démunies dès lors qu’il s’agit de sécuriser l’accès à des ressources incompatibles avec les technologies d’authentification multi-facteurs, explique Jérôme Beaufils, CEO de SASETY. Ce partenariat stratégique avec Silverfort va permettre d’apporter une réponse efficace et facilement actionnable, même dans des environnements IT larges et complexes. En combinant ces technologies et ces expertises, nous nous positionnons comme un partenaire de confiance pour nos clients, en leur offrant des solutions de sécurité qui protègent efficacement leurs infrastructures et leurs utilisateurs, simplifient la gestion de leur sécurité, réduisent les coûts et s’adaptent à l’évolution de leurs besoins. »

« La sécurisation des identités vient compléter la stratégie Zero Trust de notre offre SASE et apporte un élément de réponse majeur aux préconisations issues de nos tests de Cybervalidation continue » Jérôme Beaufils, CEO de SASETY.

En intégrant la technologie de protection des identités de Silverfort, SASETY entend ainsi offrir à ses clients une sécurité IT globale via une démarche Zero Trust, couvrant toute leur infrastructure. Ce partenariat doit permettre une réduction des coûts en évitant l’usage de solutions de sécurité multiples et en diminuant les risques liés à l’interopérabilité des systèmes. Enfin, la solution est annoncée flexible et évolutive, s’adaptant aux changements dans l’environnement IT, tels que l’augmentation des utilisateurs, l’intégration de nouvelles technologies ou l’évolution des menaces.

