Acquisition : Avec le rachat de Cyberint, Check Point entend améliorer les capacités de son SOC

C’est désormais officiel : l’éditeur Check Point annonce le rachat de Cyberint Technologies. Avec cette acquisition, l’éditeur entend renforcer considérablement les capacités de son SOC. Les capacités avancées de Cyberint seront intégrées à la plateforme Check Point Infinity pour une prévention collaborative des menaces et seront également disponibles en tant que service géré via les services de la plateforme Check Point Infinity. Une acquisition détaillée par des représentant des deux entreprises :

Sharon Schusheim, Chief Services Office chez Check Point Software Technologies :

« Nous sommes ravis d’accueillir Cyberint au sein de l’organisation Check Point. Leur solution s’aligne parfaitement avec notre vision de la prévention collaborative des menaces et améliore nos capacités SOC. Nous serons en mesure de transformer les risques identifiés en actions préventives autonomes et de travailler en collaboration avec Check Point et les produits de sécurité tiers pour contenir les actifs compromis et atténuer les expositions externes«

Yochai Corem, PDG de Cyberint :

« Les fuites d’identifiants et les faux sites web conçus à des fins malveillantes sont aujourd’hui extrêmement répandus, plus de 90 % des organisations étant confrontées à ces menaces. Cela met en évidence le besoin urgent de renseignements en temps réel et de stratégies de défense proactives, que notre technologie est capable d’atténuer de manière efficace. Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe Check Point. L’intégration de nos solutions dans la plateforme Infinity améliorera notre capacité à protéger les organisations. Ensemble, nous proposerons une offre SOC de sécurité plus complète qui couvre à la fois les menaces internes et externes.«

Fondée en 2010 et comptant plus de 170 employés dans le monde, Cyberint est l’une des entreprises de gestion des risques externes qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché. Reconnue comme « Entreprise de l’année » en 2023 par Frost & Sullivan dans la catégorie Atténuation et gestion des risques externes.

Crédit Photo : Sharon Schusheim, Check Point (Compte Linkedin)