L’ESN WeScale détaille son partenariat stratégique avec le Cloud Provider francais ScaleWay

Cette collaboration stratégique renforce l’engagement des deux entreprises à offrir une expertise cloud de pointe pour la modernisation des systèmes d’information de leurs clients. Fondée en 2015, WeScale accompagne les décideurs et leurs équipes dans la transformation numérique, en mettant l’accent sur le développement, un cloud responsable et éthique, le soutien aux innovations technologiques, et la formation.

Séven Lemesle, CEO de WeScale :

« Nous sommes fiers de cette collaboration avec Scaleway qui renforce notre positionnement en tant qu’ESN partageant des valeurs communes au sein de notre écosystème cloud. Ensemble, nous soutenons les innovations technologiques et poursuivons notre engagement dans la formation, là où notre partenariat a débuté. »

Historiquement, WeScale et Scaleway ont travaillé ensemble pour coconstruire la formation “Scaleway Foundations” destinées à apprendre la construction, l’exploitation et l’optimisation des architectures cloud de Scaleway. Le succès de ces formations a mis en lumière l’excellence technique de WeScale, reconnue aujourd’hui par Scaleway pour son expertise avérée dans la modernisation réussie de l’architecture informatique de plus de 250 clients.

Crédit Photo : Séven Lemesle, CEO de WeScale : (Compte Linkedin)