« Le VDI est de plus en plus populaire chez les entreprises ». Entretien avec Boubekeur BEGUE, Regional Sales Manager pour Parallels 

Parallels est une marque d’Alludo (anciennement connue sous le nom de Corel Corporation), spécialisée dans les logiciels de VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Sa solution phare, « Parallels Desktop for Mac », permet aux utilisateurs de Mac d’exécuter des systèmes d’exploitation Windows, Linux et autres en tant que machines virtuelles sur leur Mac.

Entretien avec Boubekeur BEGUE, Regional Sales Manager France pour l’éditeur Alludo, en charge des solutions Parallels

Pourquoi est-ce important pour Parallels de s’appuyer sur des partenaires revendeurs et MSP ?

Parallels a toujours eu une stratégie 100% « indirecte ». Aujourd’hui dans une logique de pénétration de marché accompagnée d’une volonté d’être identifié comme un acteur majeur du marché de la VDI et des accès sécurisés nous devons nous appuyer sur le channel. Nous souhaitons également être identifié comme une alternative solide aux offres disponible sur le marché, il est d’autant plus important de collaborer avec nos partenaires. Nos partenaires sont les portes d’entrée chez les clients car ils possèdent la connaissance et vivent quotidiennement les évolutions des besoins clients.

Comment est constitué ce réseau de partenaires actuels ? Est-ce qu’il a évolué ces dernières années ?

Notre réseau de partenaires est en pleine évolution et en pleine croissance. Nous sommes sur un rythme de recrutement très actif depuis le début de l’année 2024 avec de belles signatures de projets pour chacun des nouveaux partenaires. Ceci est facilité par un marché qui nous est favorable avec un intérêt client croissant pour nos produits, que l’on redirige par la suite vers nos partenaires certifiés.

Comment accompagner vous vos partenaires, que ce soit techniquement ou commercialement ?

Nous les accompagnons à l’aide d’un programme partenaires complet. Plusieurs niveaux sont disponibles et font bénéficier nos partenaires d’avantages comme la visibilité sur notre « partner locator », des licences NFR disponible gratuitement, de l’aide financière pour des actions marketing etc. Nous formons et certifions également nos partenaires gratuitement sur tous nos produits.

Comment voyez-vous le marché évoluer ?

Je vois le marché évoluer favorablement. Le VDI est devenu de plus en plus populaire en raison de ses avantages en termes de flexibilité, de sécurité et de réduction des coûts. De nombreuses entreprises françaises adoptent le VDI pour permettre à leurs employés de travailler à distance de manière efficace. Chez Parallels nous développons nos produits pour répondre à la demande des entreprises en simplifiant la gestion et le déploiement des infrastructures pour les fournisseurs de services et administrateur IT mais également en simplifiant la consommation avec une seule licence tout inclus. De plus, nous aidons nos clients et partenaires à optimiser les couts grâce à nos optimisations pour Azure Virtual Desktop par exemple.

Pourquoi vos partenaires apprécient de revendre ou intégrer vos solutions ?

Notre catalogue est composé de 5 solutions, Parallels RAS, Parallels Secure Workspace, Parallels DaaS, Parallels Browser Isolation et Parallels Desktop. Pour toutes ces solutions, les retours de nos revendeurs/intégrateurs et de nos distributeurs spécialisés sont que nos solutions sont très simples et tout aussi performantes en comparaison aux autres solutions du marchés. La simplicité est un point sur lequel nous avons décidé de mettre l’accent en développant nos solutions à la fois pour faciliter la gestion et le déploiement pour les administrateurs, mais également pour le end-user. De plus, toujours dans cette logique de simplicité, notre offre se veut également simple car nous proposons une seule licence TOUT inclus économique, sans options ou offre à tiroir. Ceci est également très apprécié par nos partenaires pour faciliter la visibilité sur le coût total d’un projet sans coûts cachés.

