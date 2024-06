Fini le « select Partner », Fujitsu dévoile un tout nouveau programme partenaire pour dynamiser son activité Data centers

Avec cette évolution, Fujitsu entend avant tout consolider sa position de Fujitsu en France, et rappelle l‘importance de son channel dans la mise en place d’infrastructures de data centers et d’intelligence artificielle. Ce nouveau programme remplace l’ancien programme Select Partner de Fujitsu et est conçu pour simplifier et dynamiser les partenariats, en favorisant la croissance et la réussite de toutes les parties prenantes dans le secteur des data centers.

Les trois piliers du programme, tels que présentés par constructeur japonais :

Les bénéfices attendus : Fujitsu se concentre sur la création de nouvelles opportunités de rentabilité, offrant des remises compétitives comparées à d’autres programmes partenaires équivalents. Il a également réajusté les seuils pour engager des partenaires de toutes tailles, y compris les PME. Grâce à la conception intuitive du programme, les partenaires peuvent désormais prédire et calculer leurs gains avec Fujitsu.

Le développement de compétences technologiques : Le nouveau programme encourage les partenaires à collaborer sur des projets, à tirer parti des forces de chacun et à investir dans le développement et l'amélioration de leurs compétences technologiques grâce à des initiatives de formation, des certifications et des plates-formes de partage des connaissances. En simplifiant et en améliorant le processus de formation et de certification de Fujitsu, le nouveau programme facilite l'accès des partenaires à l'un des trois niveaux de partenariat : Fujitsu Essential Partner, Fujitsu Advanced Partner ou Fujitsu Strategic Partner . Chaque niveau offre des avantages, des ressources et des opportunités uniques, adaptés pour soutenir les partenaires à chaque étape de leur parcours.

Les opportunités de ventes conjointes : Fujitsu conserve sa plate-forme écosystémique établie et populaire, une approche pionnière de la vente conjointe avancée.

