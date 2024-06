« Intégrateurs et MSP apprécient notre approche de la cyber par l’humain » : AvantDeCliquer.com accélère sur la vente indirecte

Rencontre sur Cyber Show Paris avec Sara-Maria Belaid et Benoît Jovelet, Channel Development Managers, et responsables du développement des partenariats d’AvantDeCliquer.com.

Quelle est la spécificité d’ « Avant de cliquer » ?

S.B : Notre objectif, c’est de diviser par 10 le risque cyber dans les entreprises, en acculturant les utilisateurs à la cybersécurité et en les faisant monter en compétence avec une formation en continu. Nous travaillons en trois temps. Le premier temps, ça va être un audit qui va être fait sur cinq jours, pour avoir une cartographie de ce qui se passe dans l’entreprise, une visibilité du niveau de risque dans l’entreprise. Ce qu’on observe, c’est un taux de clics généralement assez élevé, aux alentours de 20%, sur des campagnes qui sont plutôt simples. Suite à cet audit, on va aller mettre en place une plateforme de e-learning, avec de l’apprentissage théorique. C’est là qu’on va acculturer à la cybersécurité tous les utilisateurs avec des modules comme le RGPD, la cybersécurité de manière générale, les mots de passe, etc.

Comment apporter les bons réflex Cyber dans l’entreprise ?

S.B : Le but derrière, c’est d’aller les faire monter en compétence par l’apprentissage par l’action. Et là, l’apprentissage par l’action, ça va être notre algorithme qui va envoyer de manière automatique et autonome des mails de phishing, des campagnes. Ce qui est intéressant pour nos partenaires et nos clients, c’est que notre algorithme va s’adapter à l’utilisateur. C’est-à-dire qu’il ne va pas envoyer les mêmes mails au même moment à tous les utilisateurs. Donc si un utilisateur est moins sensible qu’un autre, il va être plus challengé avec plus de mails. Jusqu’à ce qu’il ait développé de bons réflexes de vigilance.

A quelle typologie d’entreprise s’adresse « Avant de cliquer » ?

B.J : L’objectif d’Avant-Cliquer, c’est vraiment de démocratiser la cybersécurité. C’est une solution qui s’adapte à tout type d’activité, à tout type d’entreprise, PME autant que grand groupe, autant public que privé. Avec à chaque fois des offres adaptées, notamment en termes de budget, à la structure. Nous travaillons aujourd’hui avec une centaine de partenaires, intégrateurs et MSP. Notre réseau de distribution indirecte est récent, nous l’avons ouvert il y a moins de 3 ans. Ils représentent aujourd’hui 30% de l’activité d’avant-de-cliquer. Et nos ventes directes et indirectes sont en train de s’équilibrer.

Comment travaillez-vous avec vos partenaires commerciaux et techniques ?

B.J : Nous avons deux types de partenaires en indirect : D’abord des apporteurs d’affaires qui eux font de la détection de projets et nous font remonter les leads. Lorsque c’est le cas, nous prenons le relais et nous rétribuons le partenaire. Et nous avons bien sûr des revendeurs et des intégrateurs. En local comme au niveau national. Nous leur permettons d’enrichir leur catalogue, mais surtout de compléter leurs solutions techniques : Aujourd’hui avoir les bonnes solutions techniques n’est plus toujours suffisant. Il faut passer par de la sensibilisation. Et la sensibilisation, c’est de l’humain avant tout, et c’est pour ça que nous sommes très complémentaires pour un intégrateur ou un MSP qui a son catalogue de solutions cyber.

C’est ce que vous êtes venus expliquer sur Cyber Show Paris ?

S.B : Oui ! Développer la partie partenariat et le Channel indirect, c’est un véritable objectif pour nous. Nous sommes sur Cyber Show Paris pour accroître notre visibilité, la visibilité d’« Avant de cliquer ». Nous avons vu certains de nos partenaires actuels. Et nous sommes bien sûr là pour en rencontrer de nouveaux, des potentiels revendeurs. Nous avons déjà pris plusieurs rendez-vous pour des présentation, que ce soit pour des revendeurs, ou des clients finaux, des DSI ou des DPO par exemple.

