Cisco France confie son réseau de partenaires à Christine Bertolus

Ce passage de relais s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Cisco visant à renforcer ses relations avec l’écosystème de distribution, dans un contexte d’accélération autour de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle et des enjeux de durabilité.

Une spécialiste des usages pour piloter l’indirect

Entrée chez Cisco en 2014, Christine Bertolus était jusqu’à présent en charge de l’activité Collaboration. Elle a notamment porté la stratégie commerciale des offres comme Webex, accompagnant les entreprises françaises dans l’adoption du travail hybride, en particulier après la crise sanitaire.

Cette expérience sectorielle lui confère une bonne connaissance des attentes terrain et du rôle que peuvent jouer les partenaires – distributeurs, intégrateurs et MSP – dans la transformation numérique des organisations. Elle devra désormais piloter les initiatives de Cisco en matière de croissance indirecte, en lien avec les orientations stratégiques fixées au niveau mondial.

La feuille de route de Christine Bertolus inclut plusieurs priorités, parmi lesquelles l’expansion de l’écosystème sur les segments de marché jugés stratégiques, l’accélération des projets en cybersécurité, l’intégration de l’intelligence artificielle dans les offres partenaires, et l’alignement sur les engagements RSE de Cisco.

Cyber, IA, durabilité : Cisco veut engager ses partenaires

« C’est un véritable honneur et une grande responsabilité de prendre la tête de l’organisation Partenaires de Cisco France. Ma priorité sera de collaborer avec nos partenaires afin de renforcer la valeur que nous apportons à nos clients, notamment face aux nouveaux défis et aux opportunités offertes par l’intelligence artificielle. » explique Christine Bertolus.

Dans ce rôle, elle travaillera en étroite collaboration avec les acteurs du réseau indirect pour maximiser l’impact économique et technologique de Cisco sur le territoire français, dans un marché en forte attente de solutions intégrées, sécurisées et évolutives.

Jacques-Philippe Roederer, désormais Directeur Général de Cisco France, commente avec enthousiasme cette nomination : « Christine incarne parfaitement l’esprit d’innovation, de proximité et d’humanité qui fait la force de Cisco. Sa capacité à tisser des relations authentiques, sa connaissance approfondie de l’écosystème, son leadership reconnu et sa vision stratégique font d’elle un choix évident pour diriger notre réseau partenaire en France. Je suis convaincu qu’elle saura inspirer notre réseau de partenaires, renforcer les liens de confiance et porter notre ambition de croissance commune. »

