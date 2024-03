[Partenariat] Le grossiste Westcon-Comstor étend son accord de distribution avec Proofpoint en France

L’intégration des solutions de Proofpoint en matière de sécurité des emails électronique, de sécurité du cloud, de détection et de réponse aux menaces sur l’identité et de sensibilisation à la sécurité, renforce les piliers Zero Trust et de la sécurité Cloud de Westcon NGS. Cette démarche permettra à Westcon-Comstor de fournir des solutions de sécurité de pointe à son réseau de distribution en France, offrant ainsi une protection robuste aux organisations et à leurs collaborateurs contre les menaces avancées par email et les risques de non-conformité associés.

Cette L’expansion en France s’inscrit également dans le cadre d’un déploiement progressif du partenariat entre Westcon et Proofpoint dans la région EMEA

Daniel Hurel, vice-président, Cyber Security & Next Gen Solutions, EMEA chez Westcon-Comstor :

« Avec le marché de la sécurité des e-mails devant atteindre environ 11,3 milliards de dollars d’ici 2030, Proofpoint, en tant que leader reconnu sur le marché, est un ajout crucial à notre portefeuille de fournisseurs Westcon NGS. En tant que partenaire technologique allié de Palo Alto Networks, CrowdStrike et Zscaler, Proofpoint est parfaitement positionné pour devenir un acteur clé de notre stratégie Zero Trust et Cloud Security. L’alliance permettra aux partenaires Westcon en France d’offrir à leurs clients une solution complète couvrant les différents vecteurs d’attaque tels que le réseau, la sécurité des points d’extrémité, le cloud, les e-mails et les médias sociaux. Cette solution sera dotée d’une protection intégrée et multicouche, alimentée par une intelligence des menaces partagée, ce qui permettra de réduire efficacement la surface d’attaque. »

Philippe Lacroix, directeur, Channel, Europe du Sud chez Proofpoint

« L’e-mail demeure le premier vecteur de menace, et les cybercriminels exploitent de manière systématiquement les techniques d’ingénierie sociale pour cibler les employés des organisations, les incitant à devenir des victimes d’attaques. Proofpoint se distingue en tant que pionnier dans l’intégration d’une approche centrée sur l’humain au sein de sa plateforme de sécurité, permettant ainsi d’identifier aisément les utilisateurs vulnérables et de mettre en place des mesures de protection adaptées à chaque employé, sur diverses plateformes cloud. Cette collaboration élargie avec Westcon offre une protection de cybersécurité de premier ordre, répondant aux besoins de toutes les organisations face à l’évolution rapide du paysage des menaces actuelles, renforçant ainsi l’engagement de Proofpoint envers son activité de distribution en France. »

Pour commenter cet article et retrouver toutes les actualités de la Distribution IT : RDV sur la page Linkedin de ChannelBiz.

Crédit photo : Profil Linkedin de Philippe Lacroix, Proofpoint