Kingston a maintenu sa position de leader du SSD sur le Channel en 2023.

Kingston Digital Europe Co LLP, filiale chargée des mémoires Flash de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits de mémoire et des solutions technologiques, annonce avoir clôturé l’année 2023 en conservant la première place trimestre après trimestre.

Une performance constante qui permet au constructeur d’obtenir une part de marché de 23,8 % sur le marché des SSD dans le channel pour 2023. Les données recueillies par TRENDFOCUS ont confirmé que Kingston était le premier fournisseur de SSD client du channel en termes de part de marché unitaire, avec 27,4 millions de SSD client livrés en 2023. Au quatrième trimestre, la part de marché des SSD client de Kingston aura atteint 21,3 %, pour 5,7 millions d’unités ont été livrées.

Pour le constructeur, ce sont les efforts continus dans le développement de SSD client de haute qualité comme le NV2, deux options du SSD Kingston FURY Renegade, et le KC3000, qui ont permis de proposer une solution PCIe 4.0 NVMe pour tous, de l’utilisateur novice à l’utilisateur intensif exigeant toujours plus de son système. 2023 aura également permis à Kingston d’élargir sa gamme de produits, avec les SSD externes XS1000 et les SSD de classe entreprise DC600M.

Don Jeanette, Vice-président de TRENDFOCUS :

« En cette fin d’année, les ventes de SSD pour les PC restent fortes, avec une croissance continue dans l’espace PCIe NVMe. Nous verrons cette évolution se poursuivre en 2024 »

Tony Hollingsbee, Responsable de l’activité SSD, Kingston EMEA :

« Travailler en étroite collaboration avec nos fournisseurs, nos clients et nos partenaires nous permet d’être flexibles face à l’évolution des conditions du marché et des exigences des clients. Nous nous efforçons de présenter les dernières solutions SATA et NVMe, en offrant une gamme étendue de SSD aux clients du channel pour répondre à leurs besoins, et ces résultats confirment notre engagement dans cet effort. »

Pour commenter cet article et retrouver toutes les actualités de la Distribution IT : RDV sur la page Linkedin de ChannelBiz.