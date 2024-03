[Entreprise] Un deuxième rachat en trois mois pour l’ESN HN Services.

Après le rachat d’INFOCOM Group en décembre, l’ESN familiale et indépendante HN Services annonce l’acquisition de l’acteur francilien ST Groupe, une société de conseil et d’ingénierie en informatique créée en 1985, et basée à Neuilly sur Seine.

Depuis sa création en 1983, HN Services avait bâti son développement de manière organique, en s’appuyant sur une croissance continue. Changement de cap avec 2 premières opérations externes en moins de 6 mois. L’acquisition en décembre d’InfoCom avait déjà permis au groupe de renforcer son leadership et son expertise sur le périmètre de l’assurance, sur lequel l’ESN de 50 salariés était spécialisée.

HN Services accélère son développement avec l’acquisition de ST GROUPE

Cette seconde opération de croissance externe, permet à HN Services de renforcer son expertise sur les secteurs Industries & Services et crédit leasing, et de se rapprocher de son objectif annoncé de 200M€ de CA d’ici à 2026. ST Groupe emploie 40 personnes pour un chiffre d’affaires de 4,8M€. l’ESN accompagne aujourd’hui des ETI et des grands groupes français et internationaux, dans les secteurs du tourisme, l’industrie, les services, ainsi que le secteur public.

Antoine Hennache, CEO du Groupe HN :

« Le marché des ESN est confronté à de multiples enjeux, et nous devons atteindre une taille critique tout en maintenant notre agilité, pour continuer à opérer avec succès la transformation digitale de nos clients qui agissent dans les secteurs banque, assurance, mutuelle, mais aussi industrie, services et retail« .

Bernard Anthonioz, Dirigeant Fondateur de ST Groupe.

» Nous sommes très heureux de rejoindre HN Services, une société que nous connaissons très bien, proche de nous géographiquement mais aussi dans les métiers, avec des valeurs communes empreintes d’humain, de bienveillance et de professionnalisme. Nul doute que le rapprochement des équipes se fera naturellement, pour le plus grand bénéfice de nos clients et de nos collaborateurs «

Le chiffre d’affaires d’HN Services a augmenté de 64% entre 2019 et 2022, avec un CA de 150M€. Elle emploie 1900 collaborateurs, au sein de 11 sites, en France (Charenton, Aix-enProvence, Bordeaux, Lille, Nantes) et en Europe (Bucarest, Cluj, Lisbonne, Luxembourg, Madrid, Porto).

