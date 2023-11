LAFI cherche des partenaires à racheter, sur du service !

Marc Hia Balié est Directeur Général de LAFI depuis presque 5 ans maintenant. Un revendeur qui continue de se développer, fort de ses 6 agences régionales, et d’un chiffre d’affaires supérieur à 120M€ en 2022. Nous avons profité de leur dernière JPO 2023, à Paris, pour discuter de l’actualité, et surtout des projets de l’entreprise.

Une équipe de 20 personnes sur les solutions et le service IT.

LAFI se développe, nous tenons compte des évolutions du marché. Nous allons de plus en plus vers des solutions, des services. L’informatique, le matériel informatique va être consommé de plus en plus en tant que service. On s’y prépare depuis quelque temps déjà : aujourd’hui, nous avons déjà une équipe d’une vingtaine de personnes qui travaillent sur le service, avec plusieurs spécialistes, sur l’infrastructure, le Digital Signage, le réseau et software, entre autres. Grâce à eux, nous pouvons répondre à tous nos clients, sur tout ce qui est intégration, traditionnellement, et de plus en plus sur tout ce qui est services managés, cloud, etc…

Nous pensons vraiment que ce marché du service va grandir, et exploser. C’est pour cela que nous cherchons aussi des partenaires à racheter, purement services. Des entreprises avec une activité vraiment complémentaire à la nôtre. On sait que beaucoup d’entreprises ne font que du service, sans la partie négoce. C’est ce genre de mariage que nous cherchons, dans une logique de 1+1=3. Nous irons là où nous verrons le maximum de complémentarité. Nous voulons construire une entreprise qui soit prête pour le futur, prête pour les services managés.

Sur sa date parisienne, LAFI rassemble plus de 70 clients

Nous sommes très contents de ce tour de France. Cela fait maintenant plusieurs années que LAFI invite tous ses partenaires, et ses clients, pour partager, pour passer un moment convivial, pour parler de leurs projets, de leurs évolutions, Chaque année, sur chaque étape, nous arrivons à les mobiliser. On sait qu’aujourd’hui, beaucoup ne jurent plus que par le digital, Notre succès à nous est vraiment lié à l’humain. Et c’est pour ça que nos clients répondent présents.

Sur cette dernière date, à paris, nous avons plus de 70 clients présents. C’est vraiment à l’image de LAFI. L’ADN de LAFI, c’est la passion du client. À tous les étages : bien sûr parmi les commerciaux, mais aussi la partie avant-ventes, solutions, services; l’ADV, le juridique, la finance… On va chercher, et on trouve toujours des solutions pour nos clients, c’est ça l’ADN LAFI.

Marc Hia Balié, CV Express :